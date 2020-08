Accueil > Sports > Covid-19. Football : menaces sur la Ligue 1

Des joueurs atteints par le Covid-19 à Strasbourg, d’autres à Montpellier qui ont disputé un match amical contre les Strasbourgeois le 28 juillet, plusieurs cas à Nantes, Saint-Étienne, Toulouse et Lille ; à deux semaines du début de la saison 2020-2021 de Ligue 1, les clubs sont inquiets. Plusieurs matchs amicaux de préparation ont été annulés. Alors que les semaines qui avaient suivi le déconfinement étaient encourageantes avec une baisse des cas constatés au niveau national, les exemples de clubs touchés par le coronavirus augmentent depuis deux semaines. Alors que faire ? La Ligue de Football Professionnel va dévoiler aujourd’hui un protocole sévère encadrant la reprise de la compétition en Ligue 1 et en Ligue 2. La pression est sur les services médicaux des clubs qui vont tester régulièrement les joueurs et les isoler en cas de test positif. L’UEFA a décidé que la fin des compétitions européennes, c’est à dire la Ligue des Champions et la Ligue Europa, se jouera dans des stades vides, à huis clos. La capacité d’accueil des stades de Ligue 1 est limitée à 5 000 spectateurs pour la reprise du championnat. Elle pourra être augmentée en demandant une dérogation aux préfets qui jugeront selon la situation locale. La direction de l’OM a officiellement demandé à la Préfecture l’autorisation d’accueillir 20 000 spectateurs le 21 août pour la réception de Saint-Étienne à l’Orange Vélodrome. Le match que l’OM devait jouer contre Montpellier, le 5 juillet à Marseille à huis clos, a été annulé car un joueur montpelliérain avait été testé positif au Covid-19. Hier soir, les Olympiens se sont imposés au stade des Costières sans spectateur, à Nîmes (1-0) grâce à un but de Duje Caleta-Car. Vendredi prochain, ils seront opposés si les conditions sanitaires le permettent, à Stuttgart à 17 heures au stade Parsemain, à Fos-sur-Mer. 5 000 spectateurs pourront assister à ce match. La vente des billets a débuté sur le site du club. Aucun billet ne sera vendu aux guichets du stade. Le port du masque sera obligatoire et un siège vide devra séparer chaque spectateur. En espérant un recul de ce maudit virus…

Gilbert DULAC