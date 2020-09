Covid-19 : Jean Castex attend des préfets des mesures complémentaires pour Marseille, Bordeaux et la Guadeloupe

Accueil > Ailleurs > Politique > Covid-19 : Jean Castex attend des préfets des mesures complémentaires pour (...)

Jean Castex, le Premier ministre, est intervenu de Matignon, sur les décisions prises pour faire face à la reprise de l’épidémie de la Covid-19. Il a tenu, à ce propos, à faire un focus sur les métropoles marseillaise, bordelaise et la Guadeloupe où « nous constatons une évolution préoccupante des contaminations, notamment chez les plus âgés ». Dans ces trois cas, le Premier ministre annonce « compte tenu des prévisions que nous pouvons faire à 3 semaines sur l’occupation des lits de réanimation, j’ai demandé aux préfets concernés de me proposer d’ici lundi, et après avoir mené les concertations locales nécessaires, un ensemble de nouvelles mesures complémentaires ».

Le Premier ministre Jean Castex rappelle que le virus circule de plus en plus en france (Photo capture d’écran)

Plus largement Jean Castex rappelle qu’au niveau national : « Nous connaissons une dégradation manifeste. Le virus circule de plus en plus en France. Le taux d’incidence est monté à 72 cas pour 100 000 personnes contre 57 il y a une semaine. Le pourcentage de cas positifs ne cesse d’augmenter ». Il précise : « Un élément suscite particulièrement notre inquiétude, pour la première fois depuis de longues semaines nous constatons une augmentation sensible du nombre de personnes hospitalisées ». Il prévient alors que « le virus n’a pas baissé en intensité. (...). Il finit inéluctablement par toucher les plus fragiles ». Il importe pour le chef du Gouvernement de lutter contre la propagation du virus : « en évitant de mettre entre parenthèse notre vie sociale, économique, culturelle ». Insiste sur l’importance des gestes barrières et du port du masque. Met en exergue :« Plus d’un million de personnes sont testées chaque semaine. C’est considérable. La France est le troisième pays à tester le plus en Europe ». Il note toutefois : « Les temps d’attentes sont trop importants ». Et d’annoncer que les personnes prioritaires (celles qui présentent des symptômes, celles qui ont eu un contact rapproché avec une personne porteuse du virus, le personnel soignant ou assimilé) vont bénéficier de circuits dédiés de dépistage avec des créneaux horaires réservés et la possible installation de tentes de dépistage. Il annonce également le recrutement de 2 000 agents supplémentaires pour le traçage de la Covid. La durée d’isolement est pour sa part rapportée à 7 jours. Enfin, 42 départements sont classés en zone rouge. Ce classement, assure-t-il, « n’emporte pas de conséquences automatiques mais il permet aux préfets en lien avec les autorités sanitaires et les élus locaux de déclencher des mesures supplémentaires de réduction des risques, sur le port du masque, les rassemblements sur l’espace public, les grands événements ou les horaires d’ouverture de certaines commerces ». Le Premier ministre demande enfin aux personnes âgées « d’exercer la plus grande prudence ».

Michel CAIRE

