Covid-19. L’édition 2020 de Nice Jazz Festival est annulée : Rendez-vous en 2021

« Compte tenu de la crise sanitaire actuelle qui affecte bon nombre de festivals d’été, c’est avec regrets que nous annonçons que l’édition 2020 du Nice Jazz Festival, initialement prévue du 17 au 21 juillet sur les scènes de la place Masséna et du Théâtre de Verdure, n’aura pas lieu. Nous vous donnons cependant rendez-vous les 12, 13, 15, 16 et 17 juillet 2021 pour une édition encore plus festive avec également le retour du Jazz Off et du Métropole Jazz… », annonce les organisateurs dans un communiqué. Cette décision de la ville de Nice intervient après l’annonce du Président de la République d’annuler tous les grands rassemblements, au moins jusqu’à la mi-juillet. « L’incertitude qui règne encore après cette date est trop importante pour maintenir un événement d’une telle ampleur qui réunit chaque année plus de 40 000 spectateurs en 5 jours. » Réputé pour sa programmation éclectique et internationale, le Nice Jazz Festival « ne pouvait garantir cette année une affiche à son image, les artistes internationaux n’étant plus en mesure de se déplacer sur le territoire, et les tournées d’artistes français étant annulées. » Cette décision intervient avant tout, précise les organisateurs, « dans une volonté de garantir la sécurité des Niçoises et Niçois, des équipes organisatrices, bénévoles, prestataires et partenaires de l’événement. Aucun risque ne doit être pris en cette période de crise sanitaire. La Ville de Nice en fera toujours une priorité absolue ». En ce qui concerne le remboursement, il est indiqué : « Nous publierons prochainement les informations concernant le remboursement et la validité des Blind Pass 2020 sur le site internet du Nice Jazz Festival et les réseaux sociaux ».

