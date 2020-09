Covid-19. La CCI Aix-Marseille Provence dénonce un reconfinement économique

Accueil > Aix Marseille > Economie > Covid-19. La CCI Aix-Marseille Provence dénonce un reconfinement (...)

Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP (Photo archives Destimed/R.P.)

La CCI Aix-Marseille Provence n’a pas manqué de réagir à la suite des annonces du ministre de la santé Olivier Véran qui réclame la fermeture totale des bars et des restaurants à Marseille et à Aix-en-Provence à compter de ce samedi 26 septembre, une décision qui selon le ministre résulte d’une situation sanitaire dégradée. Pour Jean-Luc Chauvin, le président de la CCIAMP : « Soyons lucides, il s’agit d’un reconfinement économique » avant de considérer : « Nous sommes tout de même surpris de la précipitation avec laquelle cette décision a été prise, quelques jours à peine après l’annonce de restrictions dont le territoire n’a pas eu le temps de mesurer pleinement les effets ». Autre regret formulé par la Chambre : « L’absence totale de concertation territoriale, alors que le gouvernement avait, il y a quelques jours à peine, opté pour le dialogue avant de prendre ce genre de décisions. Nous ne pouvons que regretter ce changement de méthode qui nous fait faire un pas en arrière ». Cependant poursuit le président de la CCIAMP : « Nous restons dans l’attente des mesures particulières qui seront annoncées par le préfet dans les 48 heures en faveur des entreprises. Il va sans dire qu’il s’agit d’une catastrophe pour cette filière déjà durement ébranlée ces derniers mois et qui, malgré les aides, aura du mal à se remettre de telles pertes d’activité. »

Il tient également à souligner qu’en ce qui concerne la ville de Marseille « les conséquences s’annoncent désastreuses pour l’économie dans son ensemble : les bars et les restaurants sont au cœur de la vie et de la vitalité économique de nos centres-villes, et je crains les conséquences de leur fermeture sur les commerces en général. Je tiens également à souligner que les bars et restaurants sont l’un des moteurs de la filière agroalimentaire, sur laquelle on peut redouter des effets en chaîne. » Face à cette décision « subite et subie », Jean-Luc Chauvin en appelle « à l’agilité de nos professionnels de la restauration pour maintenir une activité dans le respect des règles de ce reconfinement économique -drive, livraison à domicile...- et tout faire pour sauver leur entreprise et les emplois. Enfin et plus que jamais, j’en appelle à la responsabilité de tous nos concitoyens pour éviter à tout prix que des mesures encore plus drastiques ne soient prises dans les jours ou les semaines qui viennent. Il en va de notre vie sociale, de notre économie, de nos emplois ».

La rédaction