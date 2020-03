Covid-19. La sénatrice Sophie Joissains demande la réquisition de l’ensemble de la chloroquine produite sur le sol français

Accueil > Ailleurs > Politique > Covid-19. La sénatrice Sophie Joissains demande la réquisition de l’ensemble (...)

(Photo Robert Poulain)

Sophie Joissains, sénatrice des Bouches-du-Rhône vice-présidente de la Commission des Lois, vient d’écrire à Olivier Veran, le ministre des Solidarités et de la Santé concernant l’utilisation de la chloroquine. « Comme l’ensemble de nos concitoyens, je suis profondément attentive aux communications médicales, et notamment à celles du professeur Didier Raoult dont la réputation n’est plus à faire. Si j’ai bien compris que l’utilisation de la chloroquine était encore expérimentale eu égard à l’ensemble des procédures mises en place par le corps scientifique, il est évident que cette molécule est la seule pour l’heure, à produire des résultats satisfaisants, que nous sommes en situation d’urgence sanitaire et qu’il convient à ce titre de prendre les mesures nécessaires. Au titre premier de ces mesures, je vous demande de réquisitionner comme le projet de loi voté hier le permet, auprès des laboratoires la produisant, l’ensemble des stocks présents de cette molécule sur le sol français ».

La rédaction