Covid-19. La ville de Marseille appelle à un respect strict du confinement

Des panneaux signifient l’interdiction temporaire d’accès et de circulation sur les plages (Photo VdM)

A la veille du week-end pascal et des vacances de Printemps, le maire de Marseille, appelle tous les Marseillais au strict respect des mesures de confinement. Depuis le vendredi 10 avril, une cinquantaine de panneaux de sensibilisation ont ainsi été réalisés par les services municipaux et installés aux abords des sites les plus fréquentés du littoral marseillais : Corbières, les Catalans, les Prophètes, Prado Nord, Prado Sud, l’Escale Borély, le Bain des Dames, la Vieille Chapelle, la Pointe Rouge et Sormiou. Ces panneaux rappellent les obligations liées à l’arrêté préfectoral du 1er avril portant sur l’interdiction temporaire d’accès et de circulation sur les plages du département des Bouches-du-Rhône en vue d’éviter les risques de propagation du Covid-19. Afin de prévenir un nouveau relâchement de la vigilance, l’installation de ces panneaux sera accompagnée d’un renforcement des contrôles des déplacements par les forces de police.