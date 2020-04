Accueil > Aix Marseille > Société > Covid-19. Le Site-mémorial du camp des Milles vient à vous...

La Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Éducation poursuit la mise à disposition de ses ressources culturelles et citoyennes, pour mieux vivre le confinement. Cette semaine, il est proposé à la une des pages dédiées de le site campdesmilles.org :

De lire l’interview sur la crise actuelle d’Alain Chouraqui, directeur de recherche au CNRS, réalisée par l’Agence France Presse Mondiale le lundi 30 mars 2020, il y souligne, en s’appuyant sur une analyse pluridisciplinaire, que « chaque crise majeure a des spécificités fortes mais on peut aussi repérer des mécanismes communs. Nous sortons ainsi de la première étape d’un processus qui ouvre vers des possibles que l’on peut entrevoir à la lumière du passé. ... Pour le pire ou pour le meilleur. C’est pour ce meilleur qu’il faut semer aujourd’hui les graines de l’avenir. Par le débat d’idées et l’intelligence collective ».

Dans la rubrique : « Comment apprendre du passé ? »

De vous plonger dans le beau documentaire Arte consacré à Max Ernst, « Max Ernst, la volupté ardéchoise avant la tempête ».

A retrouver dans la rubrique « Art et Culture »

De découvrir un exemple inspirant de résistance humaniste au Camp des Milles, celui du Pasteur Henri Manen et de son épouse Alice, à travers le reportage réalisé dans le Camp en compagnie de leur fils, Bertrand Manen. A visionner dans la rubrique « Comment apprendre du passé ? »

Les nouveautés dans chacune des rubriques suivantes :

Découvrons le Site-mémorial du Camp des Milles, lieu témoin et repère citoyen innovant pour aujourd’hui. Avec le film introductif de la visite des lieux.

Comment apprendre du passé ? : Vous pourrez accéder à l’important film documentaire présentant sur le site l’engrenage des extrémismes ayant conduit et pouvant encore conduire au pire ainsi que les résistances possibles, « Quels engrenages … ? Quelles résistances … ? ». Ce film est très largement utilisé par les enseignants ou formateurs.

Le coin des enfants et des parents : Avec le témoignage d’Herbert Traube, jeune juif autrichien évadé du dernier convoi des Milles vers Auschwitz, puis combattant de la Légion étrangère pour la libération de la France.

Le coin des jeunes : Redécouvrons le Camp des Milles sous le regard d’élèves de 3e de l’académie de Dijon, à travers leur vidéo réalisée en 2019.

« Aidez-nous à faire connaître cette information si vous croyez, comme nous, qu’elle peut être utile. Transmettez-la à vos proches et amis ! Prenez soin de vous et de vos proches. #RestezChezVous », a demandé La Fondation du Camp des Milles -Mémoire et Éducation