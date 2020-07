Covid-19 : Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics clos, dès ce lundi 20 juillet.

Accueil > Ailleurs > Politique > Covid-19 : Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics (...)

Gare Saint-Charles à Marseille (Photo archives Destimed/R.P.)

Le ministre de la santé, Olivier Véran, a officialisé samedi, sur Twitter, l’obligation de porter le masque dans les lieux publics clos « dès lundi ». La Direction générale de la santé (DGS) a ensuite détaillé, dimanche, dans quels lieux cette obligation aurait cours.

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...

Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

Les espaces où le port du masque est imposé

En plus des transports en commun, concernés par la mesure depuis le début du déconfinement, La DGS a cité les lieux déjà concernés par l’obligation de porter un masque : les salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, les centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement, les bibliothèques, les centres de documentation, les établissements de culte, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air, les chapiteaux, tentes et structures, les hôtels-restaurants d’altitude, les établissements flottants, les refuges de montagne, les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports. Elle a également mentionné les magasins de vente, les centres commerciaux, les administrations et les banques, les marchés couverts. Si le port du masque n’est pas respecté , les contrevenants pourront se voir infliger une amende de 135 euros, soit la même que celle appliquée dans les transports publics.

Le ministère des Sports a indiqué sur Twitter, vendredi, que le port du masque serait obligatoire dans les salles de sports pour circuler mais qu’il sera possible de l’enlever « au moment de faire du sport », comme dans les restaurants, où le masque peut être enlevé uniquement au moment de manger.