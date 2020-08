Accueil > Sports > Covid 19. Ligue1 : OM-Saint-Étienne reporté

Le match OM-Saint-Étienne qui devait ouvrir la ligue 1 ce vendredi 21 août est reporté (Photo archives Destimed/R.P)

Après Jordan Amavi, la semaine dernière, Steve Mandanda, Valentin Rongier et Maxime Lopez ont été testés positifs au Coronavirus. Le match qui devait opposer l’OM à Saint-Étienne, vendredi 21 août à 19 heures, pour le compte de la première journée de Ligue 1 de la saison 2020-2021 est officiellement reporté au 16 ou au 17 septembre, sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires au sein de l’OM. La Ligue de Football Professionnel déclare dans un communiqué : « Au regard des résultats médicaux transmis par l’Olympique de Marseille, la commission nationale Covid indique à la Commission des compétitions de la LFP que le virus circule au sein du club marseillais et propose le report du match Olympique de Marseille-AS Saint-Étienne. » La direction du Nîmes Olympique a aussi annoncé ce matin deux nouveaux cas de joueurs testés positifs au Covid -19. Les cas se multiplient dans les clubs de Ligue 1 et provoquent un climat plein d’angoisse et de doutes nocifs à la pratique du sport de haut niveau.

G.D.