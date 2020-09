Covid-19 Marseille. Loïc Fauchon : "Si l’annulation de la Foire est une immense perte pour l’économie du territoire, Chanot Parc Expo prend sa part de la nécessaire solidarité locale et nationale"

Accueil > Aix Marseille > Economie > Covid-19 Marseille. Loïc Fauchon : "Si l’annulation de la Foire est une (...)

Loïc Fauchon, président de la Safim (Photo archives Destimed/R.P.)

Le lundi 14 septembre, décision a été prise par les autorités de l’État, d’annuler la tenue de la 96e Foire Internationale de Marseille, qui devait se tenir du 25 septembre au 5 octobre. La direction de Chanot Parc Expo prend acte de cette décision. Elle regrette qu’« un événement essentiel pour l’économie marseillaise ne puisse se tenir. Plusieurs milliers de travailleurs se trouvent ainsi privés d’activités et de revenus au moment même où chacun souhaite relancer l’économie de notre région et de notre pays. Des protocoles sanitaires innovants et rigoureux, dont la qualité a été soulignée par M. Le Préfet, avaient pourtant été proposés qui apportaient des garanties sans égal à ce jour et ayant valeur d’exemple pour la tenue d’événements à venir. » Loïc Fauchon, président de la Safim de déclarer : « Si l’annulation de la Foire est une immense perte pour l’économie du territoire, Chanot Parc Expo prend sa part de la nécessaire solidarité locale et nationale. ».

La rédaction