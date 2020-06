Covid-19. Matthieu Capuono présente le livre blanc "Phénix " : "L’idée est de donner des clés aux entreprises pour rebondir"

Accueil > Provence > Economie > Covid-19. Matthieu Capuono présente le livre blanc "Phénix " : "L’idée est (...)

Pendant la pandémie, Crowe Ficorec, groupe de cabinets d’expertise comptable, audit et conseil, installé sur Marseille, Aix-en-Provence et la Ciotat, a recueilli les témoignages de plusieurs dirigeants d’entreprise du territoire. Dans un « livre blanc » appelé « Phénix », l’initiative a été de donner la parole à plusieurs de ses clients et acteurs du monde de l’entreprise dans différents secteurs (Ressources humaines, santé, communication, innovation, monde associatif, finance, gastronomie, immobilier…). Le but est de livrer des « clés » aux entrepreneurs pour analyser la crise du Covid et pouvoir vite rebondir. Explications de la démarche avec Matthieu Capuono, dirigeant associé du cabinet Crowe Fiorec et à l’initiative du projet.

Matthieu Capuono, dirigeant associé du cabinet Crowe Fiorec et à l’initiative du projet "Phénix "(Photo D.R.)

« L’idée est venue d’une envie de partager les avis, enseignements, réflexions de plusieurs chefs d’entreprise et grands acteurs du territoire, nous explique Matthieu Capuono, et nous avons eu le déclic en plein confinement, alors que nos clients nous demandaient pratiquement tous : mais que va-il se passer après le confinement ? Comment faut-il déjà et faudra-t-il réagir après, et pas uniquement en matière de fiscalité ? Comment faudra-t-il encore envisager la nouvelle entreprise ? » A toutes ces questions, la réponse du cabinet d’expertise comptable fut identique : « Nous ne pouvions pas donner une recette magique, c’est impossible, nous n’avons pas de boule de cristal pour cela ! » Mais, précise-t-il : « Nous avons vite réfléchi à pouvoir leur donner des clés pour rebondir. Durant les deux mois de confinement, nous avons pu voir que beaucoup d’entreprises s’étaient mises en chômage partiel. On a pu constater que de nombreux salariés ont voulu se proposer au sein de leur structure pour faire autre chose, à côté de leur travail. » La crise sanitaire, selon lui, a aussi mis sur le devant de la scène d’autres interrogations pour les acteurs de terrain : « Le fait de savoir comment l’entreprise devra demain évoluer et travailler ? Et comment devra-t-elle toujours plus le faire dans le cadre d’un écosystème ? »

« L’entreprise ne peut plus être aujourd’hui considérée comme un seul centre de profit... »

L’expert comptable poursuit : « Il y a une notion pour moi qui est essentiel -et sûrement la plus importante à retenir de cette expérience et de ce qui en suivra- à savoir que l’entreprise ne peut plus être aujourd’hui considérée comme un seul centre de profit. Une entreprise ne peut plus raisonner ainsi. Elle doit avoir désormais et plus que jamais autre chose. Il doit y avoir l’idée de profit, et autre chose. C’est précisément sur cette autre chose que nous avons commencé à travailler au sein de notre cabinet pour proposer ce livre blanc. » Engagé depuis très longtemps sur le territoire, le cabinet a pu assez rapidement - une fois l’idée de départ bien définie - approcher plusieurs de ses clients pour leur demander s’ils acceptaient de donner « des clés sur l’entreprise de demain à promouvoir, afin de créer au mieux le fameux rebond ». Des clés à transmettre aux entrepreneurs actuels, et de demain, « pour les aider à changer la vision de l’entreprise, la plupart du temps négative dans l’esprit des gens, ces derniers considèrent souvent les dirigeants uniquement intéressés par l’argent ou le pognon à accumuler… », avance Matthieu Capuono qui considère qu’ « il y a l’ambition de changer cette image, aussi, qui est très loin d’être la réalité. »

« Comment faire demain pour essayer de réinventer et réenchanter l’entreprise ? »

Le cabinet Crowe Ficorec a ainsi voulu interroger « plusieurs des meilleurs acteurs du territoire », en se rapprochant de « toutes les parties prenantes à la vie d’une entreprise : les RH, l’engagement, le secteur public via la Région Sud, la banque publique avec la BPI. » Matthieu Capuono précise : « Nous avons voulu nous intéresser aux rapports de l’entreprise avec à la fois ses fournisseurs, salariés, différents collaborateurs. Avec derrière une autre interrogation : comment faire demain pour essayer de réinventer et réenchanter l’entreprise ? » Un chantier qui se décline, dans le livre blanc, sous la forme de 4 grands thèmes ou valeurs : « protéger, partager, investir, grandir. » Autour desquels s’expriment donc plusieurs acteurs. « Cette période inédite a été un grand révélateur de la résistance de l’entreprise et de sa capacité à préparer le rebond », constate l’expert comptable, qui évoque notamment : « La résilience et la solidarité ont été au cœur de plusieurs actions menées par des entreprises pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. » L’idée du livre blanc, conclut-il « est aussi de conseiller pour que cet élan se poursuive, sans attendre pour cela que ne survienne une nouvelle crise sanitaire. Avec 28 témoignages d’experts du terrain pour savoir, également, comment faudra-t-il s’y prendre pour protéger au mieux, désormais, ses salariés comme son entreprise ? »

Bruno ANGELICA

Pour découvrir le livre blanc « Phénix » : ICI