Covid-19. Médecins du Monde Provence-Alpes-Côte d’Azur : "La santé doit, plus que jamais, être un droit pour toutes et tous "

« La crainte d’une seconde vague dans la région, les conséquences de la crise dont nous ne sommes pas encore sortis nous poussent à rappeler les actions menées par nos équipes sur le territoire et les situations vécues par les publics les plus fragiles », rappellent Médecins du monde avant de souligner : « La crise sanitaire ne s’est pas arrêtée avec le déconfinement et a encore plus fragilisé des publics déjà précaires. La santé doit, plus que jamais, être un droit pour toutes et tous. »

© Médecins du Monde Paca

Médecins du Monde (MdM) Paca, ce sont des femmes et des hommes engagé.e.s qui agissent au quotidien, au plus près des personnes qui en ont besoin, pour soigner et faire valoir leurs droits. Qui milite pour l’accès universel du droit à la santé. « Nos actions n’ont pas pour but de nous substituer aux responsabilités de l’État ou des collectivités locales et territoriales, mais d’aller où les autres ne vont pas, de témoigner des difficultés ou des manquements identifiés, et de construire un plaidoyer pour l’application des mesures de santé publique pour tous », tient à préciser MdM qui souligne que « l’épidémie de Covid19 a confirmé l’absurdité de réduire ou de priver certaines catégories de personnes de l’accès à la santé. Notre rôle est d’interpeller les pouvoirs publics sur leur situation, réclamer des moyens et inventer des mesures spécifiques adaptées à ces contextes ». A travers 6 vidéos sur les 6 prochaines semaines, diffusées sur la page Facebook Médecins du Monde Paca met un coup de projecteur sur quelques-unes de ses actions phares en région. « Mineurs non accompagnés, squats et bidonvilles, centres d’accès aux soins et d’orientations, c’est autant de témoignages de nos équipes que des centaines de personnes accompagnées sur la période du confinement, qui subissent encore la crise, et qui seront les premiers touchés en cas de seconde vague. »

