Covid-19 : Pas de dérogation accordée au paquebot Costa Deliziosa pour accoster à Marseille

Paquebot de Costa Croisières (Photo archive Carole Payrau)

Depuis le 15 mars 2020, précise la préfecture dans un communiqué, des dérogations ont été accordées « pour l’accostage au Grand port maritime de Marseille de six navires de croisière, ayant permis le rapatriement de plus de 2 200 passagers français et européens. Deux navires de la société Costa, le Costa Pacifica et Costa Luminosa, ont bénéficié de ces autorisations pour organiser ces rapatriements » La société Costa Croisières sollicitait le débarquement de la totalité des passagers du Costa Deliziosa, soit 1 400 personnes dont 426 français. « Or, trois navires de croisière arrivés avant le 15 mars sont toujours accueillis au port de Marseille. Deux d’entre eux appartiennent à l’armateur Costa : l’Aida Sol (500 membres d’équipages à bord) et le Costa Smeralda (1 600 membres d’équipages à bord). Ces opérations mobilisent déjà très fortement les forces de sécurité (police aux frontières, gendarmerie maritime) et les autorités sanitaires », indique la préfecture ajoutant que « celles-ci seront également mobilisées en début de semaine prochaine par le débarquement du MSC Magnifica, navire dont la destination finale était Marseille et auquel il avait été préalablement accordé une dérogation pour organiser le débarquement de plus de 1 700 passagers de toutes nationalités, dont 700 Français mais aussi de nombreux Allemands, Italiens et Espagnols. » Le centre de crise du ministère de l’Europe et des affaires étrangères est pleinement mobilisé « pour trouver une solution de débarquement rapide des passagers français dans les conditions de sécurité sanitaire qu’impose le contexte de la pandémie de Covid-19. » Et les 421 français du Costa Deliziosa débarqueront le 22 avril à Gènes en Italie.

La rédaction