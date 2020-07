Covid-19 : Point de situation à Marseille : mise en place d’un dispositif renforcé de suivi et de prévention

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19 : Point de situation à Marseille : mise en place d’un dispositif (...)

« Contrairement à certaines annonces de ces derniers jours, c’est seulement une reprise modérée du Covid-19 qui est constatée. Une légère hausse des cas de contamination et d’hospitalisation a été enregistrée ainsi qu’une augmentation du nombre de cas contacts avérés. Ces éléments confirment que le virus circule toujours et que le risque épidémique demeure », est-il précisé dans un communiqué. Dans ce cadre par décision conjointe, Michèle Rubirola, Pierre Dartout et Philippe de Mester, ont convenu de mettre en place un dispositif renforcé de suivi et de prévention comprenant :

la création d’une cellule de veille commune pour suivre l’évolution de la situation. Elle se réunira deux fois par semaine, afin de faire le point sur l’évolution du virus dans la cité phocéenne. D’autres collectivités seront appelées à y siéger ;

l’augmentation des campagnes de dépistage (la réouverture des centres de dépistage, distribution de bons de dépistage) organisées dans l’ensemble de la ville de Marseille ;

la mise à disposition par la préfecture d’hébergements pour isoler les personnes positives et contacts.

Face à la hausse avérée des cas contacts, Pierre Dartout, Philippe de Mester et Michèle Rubirola rappellent également à tous les Marseillais « la nécessité de respecter les gestes barrières et de porter un masque dans les lieux qui l’imposent. » Particulièrement vigilante sur l’évolution de la situation sanitaire à marseille, « la cellule partenariale prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les Marseillais et lutter contre le virus. Les partenaires ont réaffirmé leur volonté de coopération permanente avec tous les acteurs institutionnels pour prévenir et gérer le plus efficacement possible les crises sanitaires. »

La rédaction