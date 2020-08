Covid-19. Pour la rentrée de ses usagers, la Région Sud lance le "Pass ZOU ! Télétravail"

Accueil > Provence > Economie > Covid-19. Pour la rentrée de ses usagers, la Région Sud lance le "Pass ZOU ! (...)



« Pour limiter la propagation du Coronavirus, le télétravail a été adopté par de nombreuses entreprises et administrations de notre région, les déplacements quotidiens ont, de ce fait, été réduits. Selon le nombre de jours télétravaillés par mois, l’abonnement mensuel TER classique, conçu pour voyager quotidiennement, peut ne plus être adapté aux besoins des usagers. Dans un contexte de Plan de relance en faveur de l’usage de nos TER, nous lançons aujourd’hui le Pass ZOU ! Télétravail, qui offre plus de flexibilité, et plus d’économie, tout en garantissant le droit à la participation de l’employeur de 50 % sur le titre de transport. Accompagner les habitants de la région Sud dans leur quotidien est notre priorité et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à chacun de reprendre une vie professionnelle et personnelle dans les meilleures conditions possibles » a déclaré Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France.

Cet abonnement mensuel permet d’effectuer, entre le domicile et le lieu de travail,

au choix, 20 ou 30 trajets maximum.

Les tarifs du Pass ZOU ! Télétravail sont calculés de la manière suivante :

sur une base de 30 trajets avec une réduction de 70 % par rapport au plein tarif,

sur une base de 20 trajets avec une réduction de 60 % par rapport au plein tarif.

Ce nouvel abonnement est disponible sur automate en gare, chargeable sur carte billettique. La demande de la carte ZOU ! peut se faire en ligne sur le site de la SNCF TER SUD ou aux guichets des gares suivantes : Nice, Toulon, Marseille-St-Charles et Avignon.

La rédaction