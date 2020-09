Covid-19. Provence-Alpes-Côte d’Azur. Renaud Muselier : "10 000 tests de dépistage gratuits pour les entreprises disponibles dès ce mardi 22 septembre"

Accueil > Provence > Politique > Covid-19. Provence-Alpes-Côte d’Azur. Renaud Muselier : "10 000 tests de (...)

Depuis la rentrée, les entreprises font face à une hausse du nombre de dépistages de salariés malades, ou de collaborateurs ayant été en contact avec une personne malade, entraînant des périodes de quarantaine qui pénalisent l’activité de l’entreprise au moment où la relance est indispensable. Renaud Muselier, Président de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président de Régions de France. considère : « Il est impératif que notre activité économique reprenne ! Il faut que les entreprises soient en mesure de maintenir leur activité dans des conditions sanitaires optimales : la protection des salariés doit être la priorité. La prévention est un principe majeur de lutte contre la Covid-19 et à ce titre, l’accès rapide de la population aux tests de dépistage est un enjeu de santé publique et un enjeu économique. » Raison pour laquelle la Région annonce pour les entreprises, la mise à disposition de 30 000 tests de dépistage rapide :

• 10 000 tests livrés dès mardi 22 septembre, à destination des TPE, remplissant les critères d’éligibilité.

• Plusieurs milliers de tests supplémentaires arriveront sous trois semaines pour faire face à la progression de la pandémie dans toute la région.

« Ces tests de dépistage sérologique vérifient la présence d’anticorps, signe de la contamination actuelle et/ou passée du virus. Ils fonctionnent également sur les personnes asymptomatiques. Leur usage est simple, il s’agit de prélever une goutte de sang sur le doigt, qui est ensuite déposée sur un appareil à usage unique avec un résultat visible sous 15 minutes. Ce test permettra aux chefs d’entreprises de prendre des décisions rapides quant au maintien ou au retour à l’emploi des salariés contaminés », explique le président de région via un communiqué avant de déclarer : « En tant que chef de file du développement économique, il en va de notre responsabilité d’accompagner les entreprises régionales. Depuis les premiers jours de la crise nous sommes à leurs côtés afin que personne ne soit laissé au bord du chemin. »

La rédaction