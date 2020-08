Covid-19. Quels sont précisément les secteurs où le port du masque est obligatoire à Marseille

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. Quels sont précisément les secteurs où le port du masque est (...)

Depuis le samedi 8 août 2020, le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans les 3 secteurs suivants : Vieux-Port-hyper-centre, Escale Borély et Cours Julien- La Plaine. En concertation avec la maire de Marseille et l’agence régionale de santé, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le vendredi 7 août, un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire sur la commune de Marseille, conformément au décret du 10 juillet 2020 modifié qui autorise le représentant de l’État à prendre une telle mesure lorsque les circonstances locales l’exigent. L’apparition de cas groupés de personnes testées positives à la Covid-19 dans des zones de grande affluence et des lieux festifs (bars, clubs ...), dans un contexte de circulation active du virus, a motivé la décision du préfet.

Donc depuis ce samedi 08 août 2020 à 10 heures et jusqu’au dimanche 30 août

inclus, le port du masque est obligatoire dans les secteurs suivants :

"Vieux-Port- hyper-centre" de 10 heures jusqu’à 4 heures dont le périmètre est délimité par :



quai de Rive Neuve

quai de la Fraternité

rue Fort Notre Dame

rue Grignan / angle rue Breteuil

rue Breteuil / angle rue Montgrand

rue Montgrand / angle rue de Rome

rue de Rome

cours Belsunce

rue Colbert / angle rue Barbusse

rue Henri Barbusse - rue de Beausset

quai du Port / angle avenue de St-Jean

"Escale Borély" de 19 heures jusqu’à 4 heures dont le périmètre se situe sur :



avenue Pierre Mendès-France (à l’exclusion des plages)

"Cours Julien-La Plaine" de 19 heures jusqu’à 4 heures dont le périmètre est délimité par :



cours Julien

place Notre-Dame du Mont

rue Fontange / angle rue des trois-frères Barthélémy

rue des trois-frères Barthélémy

rue Saint-Pierre (n°11)

place Jean-Jaurès

rue des 3 Mages

Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation. Les contrevenants à l’obligation du port du masque s’exposent à une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135 euros) et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5e classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général. Dans une logique de prévention et de protection de la population, des opérations de sensibilisation et de contrôle seront menées dans les jours à venir.