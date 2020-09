Covid-19. Renaud Muselier : "Après l’annulation de la Foire Internationale de Marseille je recommande au Président de la CCIAMP de mobiliser ses moyens financiers"

Accueil > Provence > Economie > Covid-19. Renaud Muselier : "Après l’annulation de la Foire Internationale de (...)

Renaud Muselier, le président de Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France (Photo archives Destimed/R.P.)

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a annoncé hier un renforcement des mesures pour faire face à la crise sanitaire,parmi elles, l’annulation de la Foire Internationale de Marseille. Renaud Muselier, le président de Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France indique via un communiqué qu’« en réaction à ces annonces le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence a demandé à l’État et à la Région Sud, la création d’une aide spécifique pour indemniser les pertes de chiffre d’affaires des entreprises qui devaient participer à la Foire ». De fait Renaud Muselier souhaite rappeler que depuis le début de la crise, « la Région Sud a déployé une série d’outils simples et efficaces : le Fonds de Solidarité National auquel nous nous sommes associés, le Fonds « Covid-Résistance », le Prêt rebond... Ces dispositifs régionaux ont permis en seulement 6 mois d’injecter plus de 700 millions d’euros d’aides, de soutenir 400 000 entreprises et associations et de sauver 20 000 emplois. » Tous ces outils restent aujourd’hui accessibles, précise Renaud Muselier, sur le site maregionsud.fr/covid-19 ou au numéro vert 0 805 805 145. « Pendant la crise, poursuit-il, les dossiers ont été instruits par les équipes de la Région et par nos partenaires (plateformes d’initiatives locales, BPI...), grâce à la tenue de plus de 600 comités d’agrément, qui nous ont permis de verser les aides aux entreprises en moins d’un mois. » Il rappelle encore : « Nous avons également tenu une vingtaine de réunions avec les fédérations, les branches professionnelles, les consulaires et l’ensemble de nos partenaires économiques qui nous ont permis d’être au plus près des bassins d’emplois et des filières et ainsi de ne laisser personne sur le bord du chemin. » En ce qui concerne l’interdiction de la Foire Internationale de Marseille, il parle d’un « nouveau problème », « un vrai coup dur pour notre économie ». « La Foire accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs et 1 200 exposants venus des quatre coins de la France, qui font durant ces 10 jours la plus grande partie de leur chiffre d’affaires annuel » précise Renaud Muselier avant de déclarer : « Il y a quelques mois la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence avait budgété 500 000 euros pour la création d’un Fonds qui n’a pas pu aboutir en raison de son illégalité. C’est pourquoi je recommande au Président de la CCIAMP, Jean-Luc Chauvin, de mobiliser ses moyens financiers disponibles pour trouver le mécanisme de péréquation qui permettra de dédommager les entreprises concernées. Ensemble, nous allons plus vite plus fort ! Agissons unis... »

La rédaction