Covid-19. Renaud Muselier : "Je viens de déposer un recours collectif en référé-liberté contre les mesures de fermeture totale des bars et restaurants d’Aix et Marseille"

Accueil > Provence > Politique > Covid-19. Renaud Muselier : "Je viens de déposer un recours collectif en (...)

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo archives Destimed)

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France revient sur le contexte Covid : « Le 25 août, une première salve de décisions avait conduit à fermer bars et restaurants à 23h, alors que le Préfet souhaitait initialement 20h. Le 5 septembre, cette heure a été repoussée à 00h30 après nouvelle discussion avec le Préfet. Le 14 septembre, une concertation voulue par le Premier ministre, assumée par les élus locaux, avait donné lieu à de nouvelles mesures fortes. Elles étaient contraignantes mais concertées, adaptées à la gravité de la situation sanitaire, dans le cadre d’une décentralisation de crise. Le 23 septembre, seulement 9 jours après, le ministre de la Santé a annoncé une décision unilatérale, prévoyant notamment la fermeture totale de tous les bars et restaurants de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Le 25 septembre, le ministre de la Santé a tenu une réunion avec les élus du territoire et a concédé plusieurs avancées significatives, dont une clause de revoyure dans 7 jours au lieu de 15, un report de l’exécution à dimanche et la limitation aux 2 communes d’Aix et Marseille. Ces avancées étaient nécessaires. Jusqu’à hier soir, nous avons continué à demander un renfort policier important, afin de sanctionner fermement les tricheurs et permettre le maintien de l’ouverture de tous les restaurateurs qui savent protéger la santé de leurs clients et qui respectent les règles. Nous avons continué à demander le renforcement et l’application plus ferme de l’arrêté précédent, qui courait jusqu’au 1er octobre. Pourtant, l’arrêté préfectoral publié aujourd’hui maintient la fermeture généralisée des restaurants et des bars d’Aix et Marseille. »

De fait, Renaud Muselier annonce : « C’est pour cela que je viens de déposer un recours collectif en référé-liberté contre les mesures de fermeture totale des bars et restaurants d’Aix et Marseille. Pour ma part, je n’appellerai jamais à la désobéissance civile. Nous sommes dans une République, les règles et les lois doivent être respectées. L’équilibre républicain est en jeu. Lorsqu’on conteste une règle, il faut donc le faire dans les règles. C’est le droit qui tranche. »

Recours qui est porté par

• 20 professionnels de la restauration d’Aix-en-Provence et Marseille,

• les représentants du monde économique et du secteur : l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CMAR), la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), l’Union des Entreprises de Proximité (U2P régionale), l’Union pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE13), la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine (CCIAMP) et la CPME des Bouches-du-Rhône,

• les institutions du territoire : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et la Ville d’Aix-en-Provence...