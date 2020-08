Covid-19. Renaud Muselier : "On ne peut pas fermer tous les bars et tous les restaurants des Bouches-du-Rhône"

Accueil > Provence > Politique > Covid-19. Renaud Muselier : "On ne peut pas fermer tous les bars et tous (...)

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur considère que "les bons élèves ne peuvent pas être punis comme les mauvais élèves" (Photo archives Destimed/ R.P.))

« Dans la situation sanitaire que nous connaissons, le Gouvernement s’apprête à prendre des mesures pour limiter la circulation du virus et protéger nos populations. Ces mesures sont évidemment nécessaires mais doivent être proportionnées et correspondre à la réalité de la situation de Marseille et des Bouches-du-Rhône. La question de l’ouverture des lieux de convivialité se pose naturellement. On ne peut pas fermer tous les bars et tous les restaurants du département ! », déclare Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France qui considère que « Le principe est simple : soit un établissement respecte les règles sanitaires, et dans ce cas, il doit pouvoir rester ouvert ; soit l’établissement ne le fait pas, et dans ce cas, des mesures de restriction doivent être prises. » Le président de région rappelle : « A Marseille, de nombreux établissements ont été fermés car ils ne respectaient pas le port du masque ou les distanciations sociales, mais d’autres ont suivi les règles et n’ont subi aucune contamination de leur personnel ou des clients. Ces établissements jouent leur survie, alors que la situation sanitaire a déjà fait beaucoup de mal à ce secteur essentiel de l’économie régionale. Dans ce contexte, les bons élèves ne peuvent pas être punis comme les mauvais élèves »

La rédaction