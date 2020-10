Covid-19. Réouverture des restaurants à Aix-en-Provence et Marseille "dans le strict respect des mesures" annonce le préfet de Région Christophe Mirmand

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. Réouverture des restaurants à Aix-en-Provence et Marseille "dans le (...)

Christophe Mirmand, préfet de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo Mireille Bianciotto)

Les restaurants et les débits de boissons à l’exception de ceux dont la principale activité consiste en la vente de boissons alcoolisées (bars) et tous les établissements assurant une activité de restauration assise sont désormais autorisés à accueillir du public dans le strict respect des mesures suivantes :

➢ limiter l’activité à un service assis à table uniquement (interdiction de consommer debout en intérieur comme en extérieur) ;

➢ assurer une distance d’au minimum un mètre entre chaque chaise ;

➢ limiter à six le nombre de convives à une même table ;

➢ respecter l’obligation du port du masque par les professionnels (interdiction stricte des seuls équipements non protecteur type visières-menton) et par les clients, aussi bien à l’entrée et que lors de leurs déplacements au sein de l’établissement ;

➢ afficher, à l’entrée de l’établissement, la capacité maximale d’accueil respectant les mesures précitées ;

➢ mettre en place un « cahier de rappel » afin de garder à disposition des autorités sanitaires les coordonnées des clients en cas de contamination et de les aider à remonter le fil des sujets contacts. Les clients laisseront leurs noms et numéros de téléphone qui seront conservés pendant une durée de quatorze jours.

Christophe Mirmand réitère son appel au civisme et à la responsabilité de tous les habitants des Bouches-du-Rhône pour respecter ces mesures. Il convient, en effet, de protéger l’ensemble de la population et d’éviter une saturation des capacités d’accueil hospitalières.