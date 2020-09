Covid-19. Réunion en préfecture avec Olivier Véran. Renaud Muselier : "Certaines de mes propositions sont reprises"

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19. Réunion en préfecture avec Olivier Véran. Renaud Muselier : (...)

Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devait noter, au terme de la réunion en Préfecture avec Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Alain Griset, ministre délégué aux TPE-PME, le Préfet de Région et les élus du territoire que certaines de ses propositions ont été retenues. Et de signaler qu’il s’agit de la mise en œuvre de l’arrêté de fermeture dimanche soir plutôt que samedi ; une clause de revoyure de la fermeture des bars et restaurants dans 7 jours pour faire le point et réévaluer la situation ; la possibilité de maintenir la livraison à domicile par les restaurants ; un appui financier immédiat pour les Hôpitaux de Marseille (15 M€ + 2 M€ pour les services de réanimation) ; une accélération dans le financement Copermo de la réhabilitation des hôpitaux de Marseille (360 M€ dont la moitié est donnée par les Collectivités territoriales) ; un point d’information statistique quotidien pour pouvoir suivre l’évolution de l’épidémie. « Ce sont des avancées significatives. Sur le volet économique, nous continuons de négocier avec le Ministre », devait déclarer Renaud Muselier qui, pendant la réunion, n’a pas manqué de souligner : « Nous n’avons jamais polémiqué en temps de crise et nous avons agi ». Et a rappelé que la Région a débloqué 1,4 milliard lors de la première phase : « Toutes les mesures ont été mises en place pour sortir du confinement le plus tôt possible, retrouver la vie dans le respect des protocoles sanitaires ». Un propos liminaire avant de contester, une nouvelle fois, les mesures annoncées par le ministre et le manque de concertation...

Michel CAIRE