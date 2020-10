Covid-19. Rugby Pro D2 - Provence Rugby recevra Colomiers vendredi à Fos-sur-Mer

Accueil > Sports > Covid-19. Rugby Pro D2 - Provence Rugby recevra Colomiers vendredi à (...)

Fabien Cibray en conférence de presse mardi matin. (Photo Michel Egéa)

Mardi en fin de journée, dans un communiqué, Provence Rugby a pris acte de la décision de la préfecture de ne pas revenir sur sa décision d’imposer un huis-clos sur la ville d’Aix-en-Provence. Ainsi, afin de tout de même pouvoir accueillir son public et d’éviter une situation financière très difficile, le club a pris la décision de délocaliser sa rencontre face à Colomiers, ce vendredi 9 octobre à 20 heures, au stade Parsemain de Fos-sur-Mer. « Malgré les contraintes qu’une délocalisation représente (sportives et financières notamment), Provence Rugby est très heureux de pouvoir entretenir le lien avec son public mais aussi de pouvoir proposer une soirée festive lors de laquelle nous conserverons toute notre exigence en matière d’organisation. A ce titre, la rencontre se déroulera dans des conditions sanitaires optimales », explique Provence Rugby qui précise encore : « Vendredi soir à Fos-sur-Mer, le stade Parsemain -dont la capacité d’accueil est officiellement de 17 000 places- pourra recevoir 5 000 spectateurs et ouvrir des points de restauration. Nous sommes ainsi très fiers de pouvoir proposer une solution à l’ensemble de nos abonnés et partenaires, et nous tâcherons de tout mettre en œuvre pour assurer la convivialité qui caractérise habituellement les jours de match à Maurice-David (…) » « C’est en effet tous ensemble, poursuit le Club, que nous surmonterons ce contexte défavorable dont la ville d’Aix-en-Provence est la seule à devoir faire face parmi les 30 clubs du rugby professionnel français (…) Enfin, le club remercie le territoire Istres-Ouest Provence de la Métropole Aix-Marseille pour son accueil chaleureux sur un bassin géographique d’où sont issus bon nombre de supporters, abonnés et partenaires. » Au cours du point presse qui s’est tenu mardi matin au siège de Provence Rugby, Fabien Cibray a fait part de sa préoccupation face à cette situation. « Cette première rencontre du second bloc est très importante ; face à une équipe rude et parfois truqueuse il faudra être au maximum de nos possibilités. Mais cette délocalisation nous impose de retrouver une pelouse naturelle et un terrain aux dimensions différentes de Maurice-David. » Autant dire que jusqu’à vendredi, les Noirs vont devoir s’expatrier à Fos-sur-Mer pour les entraînements. Une chose est certaine, vendredi soir, dans ce contexte particulier, ils auront besoin du renfort de leurs supporters qui pourront être 5 000.

Michel EGEA