Covid-19. Suspension des croisières du Costa Deliziosa en Grèce jusqu’au 26 décembre

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Covid-19. Suspension des croisières du Costa Deliziosa en Grèce jusqu’au 26 (...)

Le Costa Deliziosa interrompt ses croisières jusqu’au 26 décembre © Costa Croisères

Le Costa Deliziosa - qui propose des croisières d’une semaine avec escales à Trieste, Katakolon, Athènes, Iraklion, Bari - a terminé sa croisière le 7 novembre à Trieste. Le navire interrompra ensuite ses activités pendant sept semaines, annulant les croisières des 7, 14, 21 et 28 novembre, et des 5, 12 et 19 décembre. La reprise des opérations du Costa Deliziosa est prévue pour le 26 décembre, avec un itinéraire italien pour découvrir certaines des plus belles destinations de la mer Adriatique et de la Méditerranée orientale, dont Trieste, Bari, Brindisi et Catane. D’autres destinations seront ajoutées dans les semaines à venir.

La santé, la sécurité et le bien-être des clients

« La plus grande responsabilité et les principales priorités de Costa Croisières sont la protection de l’environnement et la santé, la sécurité et le bien-être de ses clients, de son équipage, de ses employés à terre, et des personnes et communautés que ses navires visitent - et cet engagement se reflète dans la décision de suspendre temporairement les opérations de croisière de Costa Deliziosa en Grèce », déclare la Compagnie maritime dans un communiqué. Précisant que « les protocoles sanitaires complets développés par Costa Croisières en coordination avec les autorités et les experts médicaux ont démontré qu’il est possible de voyager en croisière avec une sécurité accrue, et depuis le redémarrage le 6 septembre, les croisières Costa ont reçu une forte reconnaissance des clients sur les aspects de sécurité. » Costa Croisières informe les clients, ayant effectué une réservation sur l’un des voyages impactés du Costa Deliziosa, que « les meilleures offres disponibles » leur seront fournies « conformément à la réglementation en vigueur ». Le Costa Smeralda, le deuxième navire Costa actuellement en service, poursuivra ses croisières en Italie comme prévu, « en respectant les protocoles améliorés introduits par la compagnie ».

La rédaction