Covid-19 - Voile. Marseille Horizon 2024 : La grande régate n’aura pas lieu

© Yohan Brandt

Les chefs de file des deux principales Délégations de Service Public (DSP) du Vieux-Port -le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL) et la Société Nautique de Marseille (SNM)- s’étaient unis pour proposer aux régatiers un rendez-vous commun novateur, inscrit au calendrier de la Fédération Française de Voile. Après l’annulation de la Massilia [1]. et de la Snim [2] au printemps dernier -qui reviendront en 2021- « Marseille Horizon 2024 était le meilleur programme possible et un exemple unique de sortie de crise par la coopération des forces vives de la voile à Marseille. Placé sous le parrainage de Lili Sebesi, membre de l’équipe de France de voile, et François Jambou, vainqueur de la Mini Transat 2019, l’événement, qui affichait plus de 120 concurrents, était ouvert aux solos, duos et équipages, et devait comporter une grande course, des côtiers et des parcours construits sur le futur plan d’eau des Jeux Olympiques. » Forts de l’expérience commune menée cet été, les organisateurs formulent le souhait « de proposer de nouveau une grande régate sous la houlette des deux clubs. »

La rédaction

Organisation : Cercle Nautique et Touristique du Lacydon, président : Michel Graveleau - Société Nautique de Marseille, président : Pierre Sathal.