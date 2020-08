Covid-19 à Marseille : Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé prend la température in situ

Réaction de Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Renaud Muselier, salue la démarche du ministre de la Santé pour sa venue à Marseille afin de faire le point sur la situation sanitaire, alors que l’État vient d’imposer la fermeture des bars et restaurants à 23 heures et de rendre obligatoire le port du masque dans toute la ville. Dans ce cadre, le président de Région indique via son compte twitter que toute fermeture totale « ou à 20 heures le soir » aurait été « une faute majeure » et il se félicite que les arguments régionaux contre cette décision aient été finalement écoutés. Loin de se limiter à l’urgence de la Covid, Renaud Muselier tient à rappeler à l’État ses engagements concernant les hôpitaux de Marseille. Selon lui, les arbitrages politiques et financiers ont été pris « depuis plus de deux ans » (l’enveloppe globale représente plus de 300 millions d’euros) mais les promesses n’ont pas été tenues. « Blocs fermés par manque de personnel, interventions reportées, surmenage des professionnels de santé, vétusté des bâtiments et même danger quant à la sécurité incendie », s’alarme Renaud Muselier, en rappelant qu’aucun ministre de la Santé n’était venu à Marseille « depuis Jean-François Mattéi et Xavier Bertrand ». Il ajoute : « Au-delà de cette pandémie, il existe une situation endémique pour l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, ses professionnels et ses patients, qui ne peut plus durer ». Absent du département Renaud Muselier a demandé à son vice-président, Georges Leonetti, de le représenter auprès du ministre de la Santé, sans oublier de lui remettre, en main propre, ces trois pages de rappel aux engagements de l’État. Pour celui qui préside aussi les Régions de France, la visite ministérielle est certainement un moyen de rappeler que les collectivités sont prêtes à participer à la politique hospitalière du pays dans le cadre d’un nouvel acte puissant de décentralisation. Les régions, avec les départements et les maires de France, estiment que la crise inédite que traverse le pays doit être une occasion de repenser en profondeur la relation entre l’État et les collectivités locales. (Source Le Figaro)





La visite du Ministre de la Santé @olivierveran à Marseille est un signal positif. Mais, au-delà du traitement de la pandémie #COVID, les hôpitaux marseillais ont été abandonnés ! Ce n’est plus acceptable.

Je lui ai donc écrit en ce sens https://t.co/v5wM5dArtZ



— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) August 27, 2020