Covid-19 à Marseille : Passe d’armes via Twitter entre les élus locaux et Olivier Véran

La municipalité de Marseille ne décolère pas après la décision d’Olivier Véran de fermer les bars et restaurants, annoncée dans la soirée de ce mercredi 23 septembre. Ils estiment, tout comme le président de Région, Renaud Muselier, ne pas avoir été consultés au préalable, et n’ont pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Photo Hagay Sobol

A la suite des annonces du ministre de la Santé, la maire de Marseille Michèle Rubirola a immédiatement dénoncé sur Twitter des « décisions politiques que personne ne peut comprendre » et qui de plus ont été faites alors que la municipalité « n’a pas été consultée ».

J'apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n'a pas été consultée. Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce. Je n'accepte pas que les Marseillais soient victimes de décisions politiques que personne ne peut comprendre. — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) September 23, 2020

En réponse à Michèle Rubirola, le ministre de la Santé a affirmé avoir échangé « dans l’après-midi » avec Renaud Muselier et Benoît Payan, le Premier adjoint de Marseille qui assure l’intérim de Michèle Rubirola, en convalescence après une opération.

Les décisions annoncées ce soir, dont je mesure la portée pour les marseillais, visent précisément à les protéger alors que tous les indicateurs sanitaires sont très dégradés. Ce dont je me suis entretenu cet après-midi avec votre 1er adjoint et le président @RenaudMuselier https://t.co/56Y7RiZELN — Olivier Véran (@olivierveran) September 23, 2020

Un réponse qui ne semble pas calmer les élus. Selon Renaud Muselier, les élus régionaux et locaux n’ont été informés de la décision qu’une demi-heure avant les annonces du ministre, et n’ont donc pas eu voix au chapitre. “Un coup de téléphone n’est pas une concertation”, a tancé le président de la région PACA.

Un coup de téléphone n’est pas une concertation, @olivierveran, quand l’appel est passé à 18h30 pour une intervention à 19h, dans la précipitation. Cette décision est unilatérale, inadaptée et injuste ! Vous pensez être courageux, en fait vous perdez votre sang-froid. #COVID19 https://t.co/32nTnMAkjS — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 23, 2020

Benoît Payan est allé plus loin et a assuré que l’appel est venu de lui, et non du ministre de la Santé. « Je vous ai appelé car vous n’aviez pas pris la peine de le faire, pour vous dire tout le mal que je pensais de votre méthode et de vos décisions », a-t-il répondu à Olivier Véran, accusé de « perdre le sens des réalités ».

M. le Ministre, vous perdez le sens des réalités. Je vous ai appelé car vous n’aviez pas pris la peine de le faire, pour vous dire tout le mal que je pensais de votre méthode et de vos décisions. Vous ne devez pas perdre le sens des réalités au profit de contingences politiques. https://t.co/eiO1IwpoDf — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 23, 2020

Au-delà du manque de concertation avec les élus, Michèle Rubirola et son premier adjoint ont déploré une décision injustifiée selon eux du point de vue sanitaire. Selon le premier adjoint Benoît Payan, les mesures initiées au début du mois de septembre ont commencé à porter leurs fruits. « Alors que les chiffres officiels de l’État montrent une amélioration constante, le ministre veut confiner Marseille », a-t-il écrit, en publiant une courbe des contaminations où une légère baisse est observée depuis le 16 septembre.

La violence des annonces d’@olivierveran envers Marseille n’est pas acceptable. Il n’y a eu aucune concertation.

Alors que les chiffres officiels de l’Etat montrent une amélioration constante, le Ministre veut confiner Marseille.

1/2 pic.twitter.com/Nj0LECHA4L — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 23, 2020

Un avis que partage également Renaud Muselier, pour qui Marseille est désormais entré dans une situation de « plateau », avec des contaminations en baisse de 228 à 193 cas pour 100 000 habitants en une semaine.

Fermer les bars et restaurants de @AMPMetropole pendant 15 jours est un quasi-reconfinement ! J’en prends acte mais je le regrette. Nous avions pris des décisions concertées il y a 9 jours, elles commençaient à marcher, c’est une punition collective ! #COVID19 @olivierveran pic.twitter.com/zdaoUyMC6D — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 23, 2020

A.C.