Covid-19/confinement. Le service public s’adapte en Pays d’aix

Gare routière d’Aix-en-Provence (Photo archives Destimed/R.P.)

Transport

L’offre de transport fonctionnera normalement sur le Pays d’Aix. La seule modification concerne la ligne BHNS pour laquelle la fréquence passera dès ce lundi 2 novembre, de 15 minutes à 30 minutes à partir de 21heures (l’amplitude reste inchangée pour le moment). Pour toutes les autres lignes du réseau Aix en Bus ou Pays d’Aix Mobilité, ainsi que les services scolaires, aucune modification n’est à signaler.

Établissements culturels / Médiathèque

La Médiathèque les Carmes à Pertuis sera fermée du 30 octobre au 1er décembre 2020. La programmation culturelle sera également suspendue durant cette période

de confinement. Les prêts des usagers seront prolongés autant que nécessaire. Une offre de services numériques sera proposée dès mardi 3 novembre, sur son portail : presse en ligne, cours d’autoformation en ligne, cinéma en ligne, musique en ligne, suggestion de lectures…

Sport / piscines

En application du décret ministériel n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les dispositions applicables aux piscines évoluent. L’ensemble des établissements aquatiques du Territoire du Pays d’Aix resteront fermés au grand public et ne pourront accueillir que :

les sportifs professionnels et de haut niveau ;

les groupes scolaires et périscolaires, et les activités participant à la formation universitaire ;

les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou

présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes

handicapées :

les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des

compétences obligatoires.

Gestion des déchets

Maintien du niveau de service

L’ensemble du service public de gestion des déchets du Pays d’Aix sera assuré dans les conditions habituelles. Les collectes des déchets ménagers et des emballages resteront assurées selon le calendrier habituel. Toutes les déchèteries du territoire resteront ouvertes dans les conditions habituelles, sans prise de rendez-vous et dans le respect des gestes barrière.

Centre de Formation d’Apprentis

Le CFA du Pays d’Aix restera ouvert. Toutefois le regroupement non indispensable

des personnes sera évité. Au regard des textes, il convient de retenir deux points

essentiels :

les publics pour lesquels la formation à distance n’est pas préconisée (risque de

décrochage en particulier) continueront à être accueillis en présentiel au CFA à

partir de lundi 2 novembre,

les formations qui ne sont pas réalisables à distance (exemple apprentissage des

gestes professionnels en atelier) continueront d’être assurées, notamment la

pratique en atelier,

Pour toutes les autres formations (bac+, bac pro, mentions complémentaires...), et

pour tous les autres publics (adultes, terminales bac pro, bac +), la règle appliquée

sera le travail à distance avec envoi des cours et des devoirs, visioconférences et

allègement des groupes par dédoublement de toutes les classes de plus de 20

apprentis.

Autres services publics

Tous les autres services de proximité poursuivront leur activité (eau, assainissement, Spanc) sans interruption de service. Les guichets d’accueil et points d’information du Territoire resteront ouverts aux jours et horaires habituels jusqu’à nouvel ordre.