Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône. Adaptation des mesures pour lutter contre la propagation du virus : les restaurants et débits de boissons pourront fermer à 00h30

Accueil > Provence > Politique > Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône. Adaptation des mesures pour lutter (...)

Le Vieux-Port, lieu de vie de Marseille, où sont regroupés nombre de bars et restaurants (Photo Hagay Sobol)

Au vu de l’évolution de la situation qui reste préoccupante et en concertation avec

Philippe de Mester, Directeur de l’Agence Régionale de Santé et Emmanuel Barbe,

préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet a décidé de :

➢rendre obligatoire le port du masque dans l’espace public, de 06h00 à 02h00 du matin, dans les zones urbanisées ou agglomérées [1] du département pour les personnes de onze ans ou plus.

Cette obligation de port du masque ne s’applique pas :

aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de

cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir

la propagation du virus ;

aux personnes pratiquant une activité sportive en plein air ;

aux usagers de deux roues.

➢ fermer les restaurants et débits de boissons ainsi que les commerces d’alimentation générale tous les jours à compter de 00h30 jusqu’à 6h00 dans l’ensemble des communes du département des Bouches-du-Rhône.

Ces mesures sont applicables jusqu’au 30 septembre 2020 inclus ; elles seront

réévaluées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Durant cette période les forces de police et de gendarmerie multiplieront les contrôles pour s’assurer que ces obligations soient bien respectées. Christophe Mirmand, Philippe De Mester et Emmanuel Barbe en appellent au civisme et à la responsabilité de tous les habitants des Bouches-du-Rhône pour respecter ces mesures. « Il convient, en effet, d’éviter une dégradation de la situation conduisant à une progressive saturation des capacités d’accueil hospitalières. »