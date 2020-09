Covid-19 : l’ARS et l’AP-HM tirent le signal d’alarme, le préfet Mirmand revoit à la hausse les mesures pour limiter la propagation du virus

Accueil > Aix Marseille > Politique > Covid-19 : l’ARS et l’AP-HM tirent le signal d’alarme, le préfet Mirmand (...)

Après que l’Agence régionale de la santé et l’AP-HM aient mis en exergue la rapide accélération de l’épidémie de la Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille en premier lieu, tous deux insistant sur le fait que la situation était tendue dans les hôpitaux et notamment en réanimation, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Christophe Mirmand, a annoncé ce lundi une série de mesures pour limiter la propagation du virus à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône : moins de monde dans les rassemblements festifs et sportifs, des événements annulés comme la Foire de Marseille, les journées du Patrimoine...