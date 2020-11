L’entreprise marseillaise AOS lance Alga, le premier "Palais des congrès virtuel"

Accueil > Aix Marseille > Economie > L’entreprise marseillaise AOS lance Alga, le premier "Palais des congrès (...)

Entrée du Palais des congrès Alga © AOS

Alain Gargani revient sur la genèse d’AOS qui a vu le jour en 1996. « Nous sommes spécialisés dans l’organisation de salons professionnels et de congrès. Nous sommes là pour aider, orienter, conseiller dans les les organisateurs. Ainsi, notre rôle est de définir les facteurs-clés de succès de l’événement ». Or, avec la Covid, le confinement, poursuit-il : « Tout s’est arrêté. Nous avons une cinquantaine d’événements qui ont été annulés ». Très vite, il a fallu trouver des solutions. « Il y avait la visioconférence mais cela ne convenait pas, raconte Alain Gargani, qui souligne que de nombreux professionnels et chefs d’entreprises ont dû se réinventer afin de rebondir et surmonter les difficultés économiques. C’est le cas de notre agence, nous avons regardé ce qui se faisait dans le monde, rien ne nous convenait. Nous avons donc décidé de virtualiser intégralement des événements à travers cette plateforme digitale ». Il s’agit, décrit-il : « d’un véritable Palais des congrès virtuel qui permet aux sociétés, en plein cœur de la crise actuelle, de maintenir ou programmer toutes sortes d’événements ». Un centre des Congrès virtuel « totalement personnalisable et qui permet de simuler de manière aussi ludique qu’efficace un événement physique, tout en profitant de l’agilité de la sécurité du digital ». Avant le lancement officiel le dispositif a été testé lors d’un certain nombre d’opérations. « Des manifestations qui, jusque là, n’accueillaient qu’une centaine de personnes ont pu se dérouler de manière hybride, avec une dizaine de personnes présentes dans une salle. Et, grâce à notre dispositif c’est plus de 1 000 personnes qui y ont participé au lieu de la centaine habituelle ». Puis de donner la parole à un utilisateur de ce Palais des Congrès virtuel, Humberto Miranda, directeur du Gims (Groupement Interprofessionnel Médico-Social) : « Chaque année nous organisons avec nos salariés une réunion pour faire le bilan de l’année écoulée et nous projeter dans l’avenir. Ce n’est jamais simple de trouver de trouver une salle pour 200 personnes, c’était impossible avec la pandémie. Nous avons parlé avec Alain Gargani, il nous a présenté Alga qui va bien au-delà de la visio. Et la prestation va bien au-delà de la simple durée de l’événement. Les équipes d’AOS ont réalisé un reportage présenté lors de la journée. Puis nous nous sommes retrouvés comme dans un amphi avec un plateau d’invités en virtuel. Le repas a été servi sur tous nos sites et l’après-midi AOS a dû relever un nouveau défi. Traditionnellement des activités par équipe chacunes dans des espaces distincts ont lieu. Avec Alga nous avons pu maintenir cette animation et les salariés ont tellement apprécié cette expérience qu’ils nous demandent de l’organiser deux fois par an ». Il ajoute que pour les prochaines éditions « nous envisageons d’inviter nos adhérents et de réunir ainsi 1 000 à 2 000 personnes ». Alain Gargani reprend : « Et chaque client est unique, il s’agit donc chaque fois de structurer l’espace en fonction de ses besoins ». Il précise avoir aujourd’hui des clients non seulement en France mais aussi en Allemagne. La location se fait pour au minimum un mois et le coût de l’amphithéâtre est de 1 200 euros. Et Alain Gargani de conclure : « Nos espérons réaliser 50% de notre chiffre d’affaires avec ce Palais des congrès virtuel l’an prochain ».

Michel CAIRE