Covid-19 : le Groupe CMA CGM démarre un pont logistique pour l’approvisionnement de la France en matériel médical d’urgence

Grâce à sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne du transport, le Groupe CMA CGM avec sa filiale Ceva Logistics, met en place un pont logistique entre la Chine et la France. Deux premières cargaisons de masques et de matériel médical arrivent les 9 et 10 avril en France. Elles seront suivies le dimanche 12 avril par un vol Full Charter de 600 m3 affrété intégralement par le Groupe. 20 millions de masques et des équipements médicaux seront ainsi acheminés en France en 4 jours.

(Photo Robert Poulain)

Le Groupe CMA CGM poursuit son engagement pour approvisionner la France en matériel médical. Deux vols seront ensuite affrétés chaque semaine par Ceva Logistics pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en France. Les masques et matériels médicaux transportés par le Groupe sont destinés aux hôpitaux, aux Ehpad, aux collectivités locales et aux entreprises, notamment de la grande distribution. Implanté dans plus de 160 pays, le Groupe CMA CGM se mobilise également dans le reste du monde. Ceva Logistics contribue notamment au pont logistique organisé depuis la Chine vers les États-Unis et l’Amérique latine.

Une mobilisation exceptionnelle rendue possible par l’expertise du Groupe et l’engagement de ses collaborateurs.

Le Groupe CMA CGM, avec sa filiale Ceva Logistics, assure, dans des délais extrêmement courts, l’acheminement des masques et des équipements médicaux, depuis la prise en charge de la marchandise jusqu’à sa remise aux destinataires finaux :

• Collecte et préacheminement à la sortie des usines en Chine

• Transport jusqu’aux entrepôts Ceva en Chine et conditionnement

• Acheminement vers l’aéroport puis affrètement des avions

• Chargement, déchargement puis dédouanement en France

• Dispatch et mobilisation du système de transport pour assurer la livraison jusqu’aux bénéficiaires finaux

Les collaborateurs du Groupe CMA CGM continuent de se mobiliser quotidiennement pour assurer le transport maritime et l’acheminement des biens de première nécessité, notamment les produits alimentaires, médicaux et pharmaceutiques, en France et à travers le monde. Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare : « Ce pont logistique inédit va permettre d’approvisionner la France en produits sanitaires dans des délais très courts, et ainsi, faire face à l’urgence du moment. En tant qu’entreprise française présente mondialement, c’est notre devoir de mettre toute notre expertise au service de cette situation de crise. Cette logistique complexe a été rendue possible grâce à la mobilisation de tous les collaborateurs du Groupe qui accomplissent un véritable exploit humain »

