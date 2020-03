Accueil > Provence > Politique > Covid-19 : les plages des Bouches-du-Rhône interdites d’accès

Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône, ont signé ce jeudi 19 mars 2020 un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire d’accès et de circulation sur les plages du département des Bouches-du-Rhône.

(Photo Philippe Maillé)

Dans le cadre de la propagation rapide de l’épidémie du virus Covid-19, qui touche l’ensemble du territoire français, cet arrêté vise à éviter les risques de propagation de cette maladie par la circulation de personnes le long des plages. Aussi, les mesures suivantes sont dès à présent effectives et valables jusqu’au 31 mars 2020 :

L’accès, la fréquentation et la circulation de personnes sur l’ensemble du littoral et des plages du département sont interdits.

La baignade en mer est interdite sur l’ensemble de la bande littorale des 300 mètres à compter du rivage, de toutes les plages du département des Bouches-du-Rhône.

La circulation piétonne sur le sentier du littoral du département des Bouches-du-Rhône est également interdite à toute personne ne pouvant en justifier la stricte nécessité.

Afin de garantir la santé de tous et la sécurité de chacun, les violations à ces mesures seront sanctionnées. Pierre Dartout et Emmanuel Barbe remercient l’ensemble de la population de faire preuve de civisme et de responsabilité.