Covid-19 solidarité. Marseille. Pendant la crise sanitaire, Costa apporte son soutien aux personnes démunies en faisant don de ses excédents alimentaires

Costa vient en aide aux personnes les plus démunies à Marseille. La compagnie de croisières organise le débarquement des excédents alimentaires à bord du Costa Smeralda, désormais à quai et amarré dans la cité Phocéenne. Ils ont été distribués mercredi 13 mai, à la Fondation de l’Armée du Salut et à l’association Vendredi 13, toutes deux partenaires de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône. Cette opération fait suite au don de plus de 28 tonnes de nourriture provenant d’autres navires à des œuvres caritatives locales en Italie.

A Marseille, la compagnie donne les surplus du Costa Smeralda à la Fondation de l’Armée du Salut (Résidence William Booth) et l’association Vendredi 13, partenaires de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône (Photo C.C.)

La nourriture sera distribuée gracieusement aux personnes en difficulté par les deux associations qui interviennent depuis le début de cette crise sanitaire dans le strict respect des protocoles d’hygiène et de sécurité. Cette action de solidarité est organisée en coordination avec les autorités portuaires et le Club de la Croisière Marseille Provence. Jean-François Suhas, son président, déclare : « La compagnie Costa Croisières est au cœur de la réussite des opérations croisières à Marseille, que ce soit via ses escales sur le terminal croisière (MPCT) ou bien via ses arrêts techniques réalisés au Chantier Naval de Marseille. Je salue l’initiative pérenne du partenariat entre Costa Croisières et la Banque Alimentaire (et ses partenaires) qui permet depuis deux ans maintenant de récupérer des dons alimentaires directement auprès des navires à quai au terminal croisière de Marseille pour en faire bénéficier les plus démunis en local. Ces personnes sont encore plus fragilisées en ces temps de crise sanitaire et je suis profondément touché par toute la logistique mise en œuvre par la compagnie en totale coopération avec le Club de la Croisière Marseille Provence ainsi que les services portuaires et autorités locales pour permettre ce type d’opération caritative qui font sens. Nous retrouvons bien là l’esprit solidaire et d’entraide de l’ensemble des entreprises du secteur de la croisière à tous les niveaux ». Raffaele D’Ambrosio, Vice-Président Costa Croisières France et Europe du Nord a précisé pour sa part : « Marseille est au centre des opérations de la compagnie en Méditerranée, tant sur le plan des activités de croisières que sur le plan des activités navales. Au delà du rôle économique, le tourisme et la croisière en particulier jouent également un rôle social et c’est encore plus nécessaire en ces temps de pandémie où les inégalités se creusent. Nous sommes heureux d’apporter notre contribution et nous remercions toutes les parties prenantes qui ont permis de poursuivre ces opérations de don pour les associations de la cité phocéenne ».

Malgré la suspension des croisières, l’action solidaire se poursuit

Costa inscrit ses actions de solidarité envers les plus défavorisés dans la continuité d’un partenariat déjà noué depuis plusieurs années avec les banques alimentaires. A la fois en Italie avec La Fondazione Banco Alimentare dans les ports de Savone, Palerme, Bari et Civitavecchia, ainsi qu’à Marseille avec la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône. Depuis mai 2018, en effet, les navires du groupe en escale dans la ville ont acheminé chaque semaine des plats préparés à bord et non servis aux passagers au bénéfice de la Fondation de l’Armée du Salut (Résidence William Booth). Malgré l’arrêt temporaire des croisières et le fait que tous les bateaux soient désarmés, Costa a choisi le maintient de ses engagements solidaires. Gérard Gros, Président Banque Alimentaire des Bouches du Rhône se félicite : « La Banque Alimentaire est particulièrement fière et heureuse de la poursuite de sa collaboration avec Costa Croisières, depuis le partenariat signé le 15 mai 2018 au profit de son Association partenaire la Fondation de l’Armée du Salut. Ce plan de lutte contre le gaspillage alimentaire correspond bien à nos besoins, nous qui apportons une aide alimentaire à environ 100 000 personnes au sein du département des Bouches du Rhône, compte tenu du taux de pauvreté de ce département. C’est pour nous une excellente opération ». Des propos soutenus par Jocelyne Bresson, directrice de la Résidence William Booth : « Un grand merci de penser à nous dans le cadre de dons alimentaires. En attendant des jours meilleurs et la reprise des escales marseillaises, nous sommes ravis de nous rendre au port pour récupérer la marchandise qui profitera aux familles en difficulté auprès desquelles nous intervenons depuis le début de la crise sanitaire. La précarité est galopante et encore plus criante aujourd’hui et l’insécurité alimentaire s’installe durablement ».