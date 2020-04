Covid19 : Annulation de la 5e édition du Salon des agricultures de Provence

Accueil > Aix Marseille > Economie > Covid19 : Annulation de la 5e édition du Salon des agricultures de (...)

Photos Robert Poulain et Patricia Maillé-Caire

« Nous savons que l’annulation de ce rendez-vous festif et convivial agricole pourra en décevoir certains, et nos agriculteurs du territoire les premiers ; mais chacun aura conscience des enjeux sanitaires du moment et de l’intérêt commun de respecter les règles sanitaires pour nous permettre de reprendre plus rapidement une vie normale. Il n’y aura donc pas cette année de salon, aucune date de report étudiée n’ayant été possible. Nous travaillons d’ores et déjà sur la préparation de l’édition 2021 et nous vous annoncerons prochainement les dates de cette nouvelle manifestation », indiquent les organisateurs qui assurent qu’en attendant, les partenaires institutionnels et professionnels du salon « travaillent d’arrache-pied depuis des semaines pour accompagner les agriculteurs dans leur quotidien, faciliter la mise en œuvre des circuits courts de distribution, les aider dans la recherche de main d’oeuvre ou encore les soulager dans leurs démarches administratives. » Il est également avancé que les financeurs du salon assurent également « la promotion des produits agricoles auprès des consommateurs, fournissent gratuitement des paniers de produits frais aux plus défavorisés et se coordonnent logistiquement pour que cette période de crise puisse se passer dans des conditions des plus optimales. » Les organisateurs tiennent à rappeler : « Notre agriculture de territoire est une agriculture riche : riche de produits de qualité et labellisés, riche de diversité et riche de solidarité. Continuez à soutenir nos agriculteurs, consommez "beau", consommez "bon" et attendons ensemble, patiemment, le retour à des jours meilleurs. »

La rédaction