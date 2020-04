Covid19 : DigDash Aix-en-Provence donne accès aux données officielles de l’épidémie en France et dans le monde

Accueil > Provence > Société > Covid19 : DigDash Aix-en-Provence donne accès aux données officielles de (...)

Afin que chacun puisse accéder librement et quotidiennement aux données chiffrées officielles publiques du Covid-19, l’éditeur aixois de logiciel spécialisé dans l’analyse et la visualisation de données, DigDash, vient de créer un tableau de bord analytique basé sur des sources Open Data.

Pour la France, il regroupe différentes données telles que le nombre d’hospitalisations, de réanimations, de décès, de retours au domicile… Ces données issues de Santé Publique France sont présentées par jour, semaine, département, sexe… Un onglet “Self-Service BI” est disponible pour créer son propre tableau d’analyse.

Les données mondiales, elles, sont issues des sources du Centre Universitaire John Hopkins, et l’outil recense les cas confirmés, les cas rétablis et les décès pour un groupe cible de 6 pays ou pour le monde entier. L’analyse est ainsi possible par date de confinement et par million d’habitants.

Pour accéder au dashboard : covid.digdash.com

Dans la continuité de cette démarche, DigDash a également décidé de mettre sa solution de Data Visualisation à disposition des acteurs engagés dans la lutte contre le Coronavirus. Les personnes intéressées par cette action peuvent se rendre à cette adresse pour en savoir plus : https://content.digdash.com/demande-de-contact. Soulignons que DigDash est aujourd’hui la PME française qui défie les géants américains du tableau de bord et de l’analytique. Avec plus de 150 000 utilisateurs dans 25 pays, DigDash Enterprise aide ses clients à mieux piloter leur activité, explorer leurs données et les communiquer de manière efficace. Créée en 2006 par 4 associés experts en outils décisionnels, ayant fait leurs classes chez Business Objects dans la Silicon Valley, DigDash est présente à Aix-en-Provence, Paris et Madrid.

Dominique GONOD