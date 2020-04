Covid19 : Letsignit devient gratuit pour les PME afin de relayer des messages importants dans leurs signatures mails

Accueil > Provence > Economie > Covid19 : Letsignit devient gratuit pour les PME afin de relayer des (...)

Face à l’épidémie du coronavirus Covid-19 et à l’obligation pour les entreprises de changer leurs habitudes et de modifier en profondeur leurs organisations, Letsignit tient à aider les PME françaises en offrant sa solution qui permet de créer et gérer les signatures mails de tous les collaborateurs de l’entreprise. La start-up marseillaise met à leur disposition des kits de signatures mails adaptés pour communiquer sur leurs dispositifs autour du Covid-19.

© Letsignit

Avec le travail à distance qui explose, le mail est devenu encore plus le vecteur de communication privilégié, et la plupart du temps, il accompagne la signature professionnelle de son expéditeur. Aujourd’hui plus que jamais, cette signature s’impose comme un dispositif à actionner afin de favoriser la diffusion de messages importants auprès de l’ensemble des destinataires, clients, prospects et partenaires, ou en interne, sans polluer les messageries. En quelques clics, il est possible de relayer des bannières de communication dans les signatures mails de l’ensemble des collaborateurs, et donc de diffuser des messages efficacement. Un tel service permet d’harmoniser et de piloter les signatures de tous les collaborateurs d’une entreprise et a davantage de chance d’être lu qu’un mail publicitaire dédié. Dans ce cadre, Letsignit propose de vous accompagner dans 3 cas d’usages de première nécessité :

Relais des mesures gouvernementales, via des bannières reprenant les consignes du gouvernement à relayer en externe et/ou en interne.

Informations sur l’organisation interne : il est important de rassurer les équipes en interne, mais également les correspondants externes sur leur engagement et la continuité des services, tout en réaffirmant l’application des mesures de protection de leurs employés.

Informations sur les offres solidaires : à l’instar de Letsignit, certaines entreprises offrent leur contribution à d’autres. Dans ce cadre, en informer les principaux intéressés est essentiel. BPI France, par exemple, a choisi de diffuser son plan de soutien d’urgence aux entreprises via une bannière qui renvoie vers une page pour renseigner et orienter au mieux les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus.

La solution Letsignit est mise en place en 48 heures et est gratuite sur toute la durée de la crise sanitaire : trois mois, dans un premier temps, qui seront rallongés si la situation perdure.

Dominique Gonod- #techsnooper