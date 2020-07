Ordre des experts-comptables Paca. Lionel Canesi : "Je suis à la disposition du ministre délégué aux PME, Alain Griset"

Accueil > Aix Marseille > Economie > Ordre des experts-comptables Paca. Lionel Canesi : "Je suis à la disposition (...)

Lionel Canesi, président du Croec Paca remet 10 propositions au ministre délégué aux PME et au président de la Région Sud (Photo archive Destimed/R.P)

Lionel Canesi, le président du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables (Croec) Marseille-Provence-Alpes-Côte d’Azur va remettre au Président de la République et au président de la Région Sud, Renaud Muselier, 10 propositions concrètes en faveur de la relance de l’économie, de la sauvegarde des TPE-PME et de la croissance durable (aide à la capitalisation des TPE-PME, mesures de soutien aux investissements des TPE-PME et à la relance de la consommation…). C’est avec satisfaction qu’il a appris la nomination d’Alain Griset, jusqu’alors président de l’U2P (Union des entreprises de proximité), au gouvernement en tant que ministre délégué aux PME : « Cela fait plus de deux ans que nous demandons la création d’un tel poste. Et je suis à la disposition d’Alain Griset pour faire remonter les propositions du terrains sachant que les TPE/PME sont au cœur des propositions pour la relance que je présente ce jeudi 9 juillet ». Des propositions qui s’appuient sur plusieurs axes : « Premièrement il importe de renforcer les fonds propres des TPE/PME alors qu’elles sont nombreuses à souffrir sur ce point après la crise de la Covid-19. Le deuxième axe concerne la relance de la consommation alors que nous avons beaucoup trop d’épargne dans ce pays. Il faut, troisièmement, relancer l’investissement dans notre pays en proposant une fiscalité incitative. Il faut aussi développer le patriotisme économique et relocaliser des secteurs clés de l’industrie. On l’a vu avec les masques, ce n’est pas possible d’avoir dû les attendre du bout du monde. La mondialisation c’est bien mais l’indépendance l’est tout autant ». Et de conclure : « Le nouveau gouvernement est là, maintenant nous attendons des actes ».

Michel CAIRE