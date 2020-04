Accueil > Culture > Musique / Opéra > Décès du chanteur Christophe : "Les jours où rien ne va"

(Photo Robert Poulain)

« Le dernier des Bevilacqua » a tiré sa révérence et il ne dira plus ses « Mots bleus » à « Daisy ». L’horloge du « clocher de l’Église » restera à jamais figé et on entendra au loin ce cri pour « Aline ». Même si avec le filles il avait « un succès fou » cette « Petite du Soleil » était bien trop « Belle » pour lui. Et c’est « dans sa veste de soie rose » qu’il rejoint « Les paradis perdus ». Christophe est décédé ce jeudi 16 avril à l’âge de 74 ans laissant à la postérité son œuvre musicale entrée au patrimoine de la chanson française.

La rédaction