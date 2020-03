Accueil > Culture > Musique / Opéra > Décès du saxophoniste Manu Dibango terrassé par le coronavirus

Manu Dibango n’est plus. La famille du chanteur et saxophoniste a annoncé, ce mardi 24 mars, son décès des suites du Coronavirus. « Chers parents, chers amis, chers fans, une voix s’élève au lointain… C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre "Papy Groove", survenue le 24 mars 2020 à l’âge de 86 ans, des suites du Covid-19 »

(Photo Robert Poulain)

Pilier de la musique africaine, Manu Dibango s’est éteint au terme d’une carrière de 60 ans, terrassé par le Coronavirus. « Papa Manu » natif de Douala semblait être chez lui dans tous les pays. C’est un pilier de la musique qui tombe. On ne précisera pas musique « jazz », musique « africaine », « classique », « moderne » ou « traditionnelle »… Car là encore, Emmanuel Dibango était partout. À cause des règles du confinement, « les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible », précise la famille dans son communiqué.

A.C.