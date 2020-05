Déconfinement : 3 668 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles marseillaises

Accueil > Aix Marseille > Politique > Déconfinement : 3 668 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles (...)

Jean-Claude Gaudin, accueilli par le directeur et les personnels enseignants et municipaux, est ainsi allé à la rencontre des enfants lors de la visite des écoles municipales de la Pointe-Rouge 8e et de la Pomme Sainte-Madeleine 11e (Photo D.R.).

Sur les 470 établissements de la Ville, « 30 sont restés fermés sur décision de leur directeur, 22 n’ont pas ouvert leurs portes conformément aux recommandations de l’Agence régionale de santé et 11 autres faute d’élèves pourtant préalablement inscrits par leurs parents », précise la ville de Marseille qui rappelle dans un communiqué que « tout était prêt pour garantir les meilleures conditions de sécurité pour ces enfants, avec les enseignants et les 1 506 agents municipaux mobilisés ainsi que les 220 agents prestataires chargés du nettoyage des sanitaires et des locaux communs dans les écoles élémentaires. Toutes ces écoles avaient par ailleurs été nettoyées avant leur réouverture et seront désormais désinfectées au quotidien. Et l’ensemble des sanitaires totalement revisité. » Tous les établissements ont par ailleurs été « approvisionnés en équipements d’hygiène et de protection ». Les cantines et les selfs étaient prêts, eux aussi, et aménagés pour respecter les consignes de distanciation sociale : 2 551 écoliers ont ainsi bénéficié d’un repas chaud et complet. La ville de Marseille a demandé l’organisation, dès aujourd’hui, des garderies du matin et les animations du soir dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant le 16 mars. Ce mardi matin, 373 animateurs étaient ainsi présents sur les 192 garderies ouvertes. 47 enfants ont été accueillis dans les écoles de 7h30 à 8h30. Enfin, des études surveillées et du soutien scolaire sont de nouveau proposés dans plusieurs écoles, encadrés par des professeurs volontaires « et rémunérés par la ville de Marseille ».

La rédaction