Déconfinement. Distribution de 1,5 million de masques aux Marseillais

(Photo VdM)

Pour contribuer à la protection sanitaire de tous à l’occasion du déconfinement qui s’ouvre demain, la ville de Marseille a décidé la distribution gratuite de 1,5 million de masques aux Marseillais. Ainsi à partir de lundi, chaque Marseillais de plus de 10 ans recevra trois masques : deux “masques barrières” en tissu - de catégorie 1 - conformes à la norme Afnor et un masque chirurgical. D’ordinaire réservés aux personnels ayant un contact régulier avec le public, les masques en tissu filtrent au moins 90% des particules émises d’une taille supérieure ou égale à 3 microns. Ils ont pour ambition d’apporter une protection supplémentaire à toute personne saine, en complément des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Il peut être réutilisé après lavage. Le masque chirurgical devra lui être porté uniquement par un patient contagieux, dès les premiers symptômes, afin de prévenir la contamination de son entourage. A usage unique, il doit permettre d’éviter lors de l’expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles. Son usage est limité à 4 heures.

48 points de distributions, comment ça marche ?

Le site masques.marseille.fr permet de s’inscrire pour obtenir des masques gratuits. Sans accès à internet, il est possible de s’inscrire en appelant Allô Mairie Marseille au 30 13 (appel gratuit, du lundi au vendredi de 9h à 17h). Pour s’inscrire, il faut donner son identité, son adresse, sa date de naissance, email et numéro de téléphone, le nombre de parts fiscales du foyer et le nombre de personnes présentes. Une fois inscrit, un e-mail ou SMS est envoyé précisant les modalités de retrait des masques : jour, créneau horaire, lieu, dans un des 48 points de distribution prévus. Il est possible de faire une demande de masque pour quelqu’un qui n’a pas d’internet ou de téléphone. Il faut alors récupérer ses infos et effectuer la demande en ligne à sa place. A partir de demain, chacune des personnes inscrites sera informée du lieu et de l’horaire où elle pourra retirer ses propres masques. « Cette distribution répond visiblement aux besoins et aux souhaits des Marseillais puisqu’à midi, ce dimanche, la ville de Marseille enregistrait déjà 185 927 demandes : 121 384 sur la plateforme et 64 543 à Allô Mairie. » Dès ce lundi 11 mai, près de 80 000 masques seront distribués par jour selon un dispositif sur 48 sites de retrait identifiés sur l’ensemble de la ville et organisés pour limiter les regroupements susceptibles de relancer la contamination. Au total, plus de 900 agents municipaux sont mobilisés pour cette inscription et cette distribution. Ainsi, plus de 150 agents municipaux supplémentaires sont venus renforcer ce week-end les opérateurs d’Allo Mairie afin de renseigner les Marseillais et d’enregistrer leurs demandes. Les lieux de distribution seront ouverts du lundi au samedi, de 8h30 à 19h.

La rédaction