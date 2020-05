Déconfinement. La ville de Marseille annonce : "Tout est prêt dans les écoles"

Accueil > Aix Marseille > Politique > Déconfinement. La ville de Marseille annonce : "Tout est prêt dans les (...)

(Photo illustration Robert Poulain)

« Tout a été préparé et tout est prêt pour une rentrée progressive et sécurisée dans les écoles, à compter de mardi 12 mai, dans les écoles », déclare dans un communiqué la ville de Marseille. Précisant qu’en concertation avec les responsables de l’Éducation nationale, 443 écoles sur les 470 ouvriront -dont 13 en regroupement du fait d’un nombre insuffisant d’enfants inscrits par leurs parents-. Seules 27 écoles n’accueilleront pas d’élèves : 20 dans les quartiers de Malpassé (13e) et Kallisté (15e) sur recommandation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ; 2 pour suspicion de covid-19 à La Capelette et La Capelette Laugier (10e) ; et 5 faute de la moindre inscription volontaire d’enfants à Félix Piat (3e ) dans les maternelles de la Visitation et Saint-Joseph Les Micocouliers (14e ), et aux écoles maternelle et élémentaire de La Rose La Garde (13e). Par ailleurs, est-il précisé toujours dans le communiqué « la ville de Marseille met en place tous les équipements d’hygiène et de protection nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des enfants, des enseignants et des personnels municipaux (savon, gel hydroalcoolique, essuie-mains …). Toutes les écoles ont aussi été nettoyées et seront désinfectées au quotidien, tandis que leurs sanitaires ont été revisités, pour permettre un accueil de manière progressive et sécurisée.

La rédaction

Les modalités et les lieux d’accueil seront consultables sur marseille.fr.