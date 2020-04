Déconfinement. Réaction de Renaud Muselier au discours du Premier ministre : "Mon objectif est très clair, les six départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur doivent être classés "verts" au 2 juin"

Accueil > Provence > Politique > Déconfinement. Réaction de Renaud Muselier au discours du Premier ministre : (...)

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur et président de Régions de France (Photo Robert Poulain)

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, de réagir à l’issue de l’intervention à l’Assemblée nationale du chef du Gouvernement : « Le Premier ministre a fixé un cap clair. Je souhaitais un calendrier, une méthode, et la différenciation. En complément, Édouard Philippe y a ajouté la notion de progressivité ! C’est donc un desserrement du confinement qui commence, et la vie va reprendre son cours par étapes. Nous devons maintenant être tous ensemble engagés contre le Covid-19. Tous les Français sont mobilisés, en responsabilité, et vont se battre pour reprendre leurs libertés. » La prochaine étape a été fixée au 2 juin, « et elle sera majeure », poursuit Renaud Muselier avant de préciser : « Mon objectif est très clair : les six départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur doivent être classés "verts" au 2 juin prochain. Toutes les collectivités, tous les citoyens de la Région doivent être mobilisés pour arriver à cet objectif. Cette rigueur et cet engagement seront le seul moyen de retrouver nos libertés au plus tôt, et ainsi de relancer la vie économique, sociale et culturelle dont nous avons tous besoin. » Renaud Muselier dévoile un calendrier « qui s’accélère » dès cette semaine avec ce mercredi 29 avril, « une réunion de travail avec le Premier ministre en tant que Président de Régions de France, puis un échange le soir avec Franck Riester sur la vie culturelle de nos territoires. Jeudi matin, nous recevrons avec Christian Estrosi l’ensemble des Présidents de festivals de la région Sud, en visioconférence, puis se tiendra une réunion de travail avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Jean-Baptiste Lemoyne à propos de l’ouverture des cafés, hôtels et restaurants, ainsi qu’à propos du plan tourisme. Enfin, jeudi soir, nous aurons une réunion avec Jean-Yves Le Drian et Agnès Pannier-Runacher à propos des perspectives nationales de commerce extérieur. » Il précise à ce propos : « La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, fait le lien pour faciliter la tâche de tous : les collectivités territoriales, Régions en tête, voulaient les 3C - Confiance, Clarté, Compétence, avant la loi des 3D - Décentralisation, Déconcentration, Différenciation. C’est le moment de le mettre en place, même sans la loi, en résorbant la crise ».

La rédaction