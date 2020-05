Déconfinement à Marseille (En images). Gare Saint-Charles : distribution de masques par la Région Sud- usagers masqués et policiers aux aguets

Accueil > Provence > Politique > Déconfinement à Marseille (En images). Gare Saint-Charles : distribution de (...)

Gare Saint-Charles à Marseille ce matin (Photo Robert Poulain)

Distribution de masques de la région Sud (Photo Robert Poulain)

(Photo Robert Poulain)

Les conseillers régionaux Maxime Tommasini et Isabelle Campagnola-Savon en mission pour l’opération masques à la Gare (Photo Robert Poulain)

Distribution de masques (Photo Robert Poulain)

On ne se bouscule pas sur la parvis de la gare Saint-Charles (Photo Robert Poulain)

Dès 7 heures ce lundi matin, premier jour du déconfinement, agents et élus de la région Sud ont distribué des masques chirurgicaux grand public pour accompagner la reprise à la gare Saint-Charles. Ambiance surprenante, presque enivrante, après les silences de ces dernières semaines. A Marseille, on ne se bouscule pas. Les visages restent confinés seuls les regards ont droit de cité. Les règles sanitaires sont plus que jamais de rigueur car, si la liberté de circuler ou presque a pris date aujourd’hui, le virus lui n’a pas baissé les armes...

Patricia MAILLÉ-CAIRE