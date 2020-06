Déconfinement à Marseille. Le retour à la normale des transports se poursuit

Accueil > Aix Marseille > Société > Déconfinement à Marseille. Le retour à la normale des transports se (...)

Tramway, reprise du service en soirée à compter du lundi 15 juin -derniers départs des terminus à 00h30- (Photo archive Robert Poulain)

Dans le cadre du plan de déconfinement progressif énoncé par le Gouvernement le 11 mai dernier, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Régie des Transports Métropolitains (RTM), opérateur du réseau La Métropole Mobilité, poursuivent le retour à la normale du service des transports en commun à Marseille.

Métro : Depuis le 5 juin le service de soirée a repris normalement (derniers départs des terminus à 00h30).

Tramway : Reprise du service en soirée à compter du lundi 15 juin (derniers départs des terminus à 00h30). Des travaux de nuit sont toutefois prévus sur la ligne T1 les 16, 17 et 18 juin prochains et des perturbations sont à prévoir.

Bus de nuit : Reprise à compter du lundi 15 juin (fin de service à 00h45) à l’exception des lignes 509, 582, B3 dont l’exploitation reprendra ultérieurement.

Bus des plages : Le service estival a repris progressivement depuis le 2 juin sur les lignes 19, 20, 35 et 83. Un dispositif permettant le respect des mesures barrières (distanciation physique et port du masque) et de lutter contre la fraude a été mise en œuvre niveau au niveau de différents points d’arrêt de ces lignes.

Par ailleurs, à la demande de la Métropole, la ligne 35 reprendra son fonctionnement normal et desservira l’arrêt Corbières à partir du vendredi 12 juin.

Navettes maritimes : Depuis le 6 juin, le service a repris aux horaires habituels pour les navettes maritimes desservant le Vieux-Port, l’Estaque, Pointe-Rouge et Les Goudes. Lebateau assure également la desserte du Frioul aux horaires habituels et la traversée du Vieux-Port par le Ferryboat est assurée normalement.

Pour permettre le respect des mesures de distanciation entre les voyageurs et des gestes barrières, un siège sur deux est neutralisé à bord. Il est rappelé que le port du masque et la validation d’un titre de transport sont obligatoires dans les transports en commun. La montée dans les bus s’effectue désormais par l’avant et le paiement à bord est possible. Afin de respecter la distanciation sociale A l’échelle de la Métropole, « l’offre de La Métropole Mobilité se situe aujourd’hui à plus de 90% de l’offre nominale, avec un objectif de retour à la normale dans les prochaines semaines. »