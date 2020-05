Accueil > Aix Marseille > Société > Déconfinement : des militants écologistes manifestent sur la Canebière

(Photo Robert Poulain)

(Photo Robert Poulain)

Lundi matin, plusieurs dizaines de militants de l’organisation Extinction Rebellion écologistes ont participé à ce qu’ils ont appelé un "déconfilé" sur la Canebière pour protester contre un retour « à une consommation excessive » en chantant sur l’air de « la chenille » et en brandissant des slogans comme « Dites la Vérité » « Plus de fric pour les hôpitaux, pas pour Bernard Arnault ! », etc.