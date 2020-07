"Destinations vins de Provence" l’application mobile pour visiter le vignoble de Provence

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > "Destinations vins de Provence" l’application mobile pour visiter le (...)



Lancée le 15 juillet, l’application Destinations Vins de Provence, en téléchargement gratuit, permet aux utilisateurs de localiser les vignerons de Provence et de découvrir les cavistes, bars à vin et restaurants recommandés par les vignerons sur le territoire. L’objectif étant de créer du lien et des flux de passage entre les acteurs du vin du territoire d’une part et avec les touristes et consommateurs locaux d’autre part. Des lots, des bons de réduction valables chez les restaurants et des week-ends en Provence à gagner cet été, en se rendant dans les caveaux des vignerons référencés, les utilisateurs de l’application pourront participer au jeu Côtés Caves en Provence pour remporter immédiatement un cadeau signé Vins de Provence : tote bags glacières, verres à vin, couteaux sommeliers, bouchons en verre... Chez les restaurants et cavistes, ils pourront découvrir les offres spéciales qui leur seront réservées. En outre, jusqu’au 31 octobre 2020, les utilisateurs de l’application seront invités à valider leur passage dans les lieux partenaires en scannant le QR code du lieu. En visitant cinq lieux, ils recevront un bon de réduction de 15 euros à valoir dans l’un des restaurants partenaires. Une dotation de 1 000 bons de réduction est déjà programmée. Les utilisateurs pourront également s’inscrire à un tirage au sort permettant de remporter des week-ends en Provence offerts par les acteurs du tourisme partenaires. Les cavistes, bars à vin et restaurants référencés dans l’application ont été recommandés par les vignerons, et avec les offices de tourisme partenaires, ils sont tous situés sur les aires des appellations Côtes de Provence, Coteaux d’Aix- en-Provence et Coteaux Varois en Provence. Ces appellations historiques sont reconnues partout dans le monde pour leurs vins blancs, leurs vins rouges et surtout leurs vins rosés, des vins au style iconique qui représentent 90 % de la production...

Une appli solidaire, créée en soutien à l’économie du territoire

Initiée par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) en partenariat avec la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Chambre Régionale d’Agriculture, la Route des Vins de Provence, la CCI du Var et les acteurs du tourisme en région, l’application « Destinations Vins de Provence » s’inscrit dans le plan d’actions engagé pour animer le territoire durant l’été afin de soutenir les vignerons, cavistes et professionnels de la restauration impactés par la crise du Covid-19. Il est à noter que le développement de l’application a été confié à une entreprise locale : l’agence varoise Declik.

M.E.