Du Carburant pour l’entrepreneuriat : trois start-up récompensées par CMA CGM, Ponant et Groupe NGE

La Tour Jacques Saadé, siège du Groupe CMA CGM à Marseille (Photo Robert Poulain)

A l’issue d’une pré-sélection par un jury composé d’experts et d’un concours de pitchs qui s’est tenu ce mardi 17 décembre au sein de la Tour Jacques Saadé, siège du Groupe CMA CGM, trois jeunes entreprises ont été récompensées lors de la cérémonie de remise de Prix, en présence notamment de Muriel Bernard-Reymond, Directrice du Carburateur, Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, Jean-Emmanuel Sauvée, Président de Ponant et d’Antoine Metzger, Président de NGE.

Les Lauréats :

1. GSA, start-up lauréate dans la catégorie Transport, Logistique et Mobilité. Dirigé par Olivier Barts, Green Systems Automotives, conçoit des dispositifs de conversion des deux roues motorisés aux bio-carburants, réduisant notamment de plus de 50% leurs émissions nettes de CO2 ;

2. Stop-Ancre, start-up lauréate dans la catégorie Tourisme Durable. Dirigé par Alain Maurin, Stop-Ancre développe une solution brevetée pour sauvegarder la biodiversité des fonds marins, en évitant les ancrages temporaires dévastateurs ;

3. ABC Chanvre, start-up lauréate dans la catégorie Métiers de l’environnement, constructions et infrastructures durables. Dirigé par Axel Bougrainville, ABC Chanvre développe la filière régionale du chanvre dans le sud de la France en valorisant un circuit court de production biologique et de transformation.

Ces trois jeunes entreprises lauréates ont reçu un soutien financier de 5 000 euros et vont bénéficier à la fois d’un accompagnement du Carburateur et des parrains du concours. L’ensemble des partenaires souhaitent accompagner la nouvelle génération de jeunes entreprises, à la fois porteuses de croissance économique et vecteurs de dynamisme économique du territoire. Muriel Bernard-Reymond, Directrice du Carburateur évoque : « Un concours ambitieux qui démontre la réactivité et la richesse de notre territoire ainsi que la volonté de jouer collectif. » Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM déclare : « Bravo au lauréat, GSA (Green Systems Automotives) et aux 25 candidatures reçues sur la thématique "Transport, logistique et mobilité", toutes de grande qualité. Ce concours est une réussite. Il permet de découvrir de jeunes entrepreneurs talentueux que nous allons continuer à suivre. Il témoigne aussi du dynamisme de ce territoire et de l’intérêt réciproque entre grands groupes et start-up. » Jean-Emmanuel Sauvée, Président de Ponant félicitent tous les participants « qui ont fait preuve d’une grande détermination et de beaucoup de créativité tout au long de ce concours. Cette expérience se révèle très positive pour tous. Ponant, en s’associant pour la première fois au Carburateur, a découvert de jeunes talents, désireux d’innover en matière de Tourisme Durable, avec qui nous partageons des valeurs communes. Comme le veut la tradition maritime, nous souhaitons "Bon vent" au lauréat, le projet Stop-Ancre d’Alain Maurin qui propose une solution brevetée pour éviter les ancrages temporaires dévastateurs, une initiative novatrice en faveur de la sauvegarde de la biodiversité des fonds marins. »

Antoine Metzger, Président NGE : « Bravo aux trois lauréats et félicitations aux participants pour leur investissement et leur détermination qui les mèneront à coup sûr vers le succès. Ce concours est pour notre territoire une magnifique opportunité de promouvoir des filières d’avenir et d’accompagner les jeunes pousses. En tant que Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, nous soutenons les initiatives qui permettent de détecter et d’accompagner les talents de demain. L’entrepreneuriat fait partie de notre ADN et nous sommes ravis de pouvoir le partager. »

A propos du Carburateur

Le Carburateur est un outil d’incubation et d’accélération des initiatives. Il mélange et assure le bon dosage, de toutes les énergies nécessaires à la réussite et à la croissance d’une entreprise. Il se situe en plein cœur du 15e arrondissement de Marseille. On y trouve les conseils adaptés, les espaces de travail, les outils, les réseaux et les contacts pour avancer. On carbure au partage d’expertises et d’expériences, à la mise en commun, on échange beaucoup et à la sortie, on est plus grand, plus vite.