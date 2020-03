Économie/coronavirus. Tribune de Philippe Zichert : Fratelli italia ! Frères d’Italie

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Économie/coronavirus. Tribune de Philippe Zichert : Fratelli italia ! Frères (...)

Petit retour en arrière : A l’été 2012, l’Italie se trouvait confrontée à de sérieuses difficultés. Le pays était en proie à un cercle vicieux, mêlant croissance faible, ratio d’endettement élevé et taux d’intérêt en forte hausse... Des maux que connaissait l’Italie et qui n’étaient pas nouveaux. Déjà, dans les années 1980 et la première moitié des années 1990, le ratio de la dette publique était passé de moins de 75% du PIB [1] à plus de 120%, tandis que le déficit se situait en moyenne à 10%. L’Italie était ainsi entrée dans la crise financière en 2008, avec un ratio d’endettement déjà très important (106%). En 2013, celui-ci était supérieur à 130% du PIB issu directement de la crise monétaire [2].

Pourquoi ? Parce que la baisse des ressources fiscales des pays a favorisé les déficits budgétaires. Quand la ressource fiscale baisse plus vite que les dépenses ; forcément les déficits se creusent et la dette sert à financer en partie le manque de recettes.

Un endettement élevé tend à obérer la croissance ; les pouvoirs publics sont, en effet, dans l’obligation de consacrer des ressources au paiement des intérêts de la dette au lieu de les affecter à des investissements productifs. En outre, le fardeau de la dette et la nécessité de la refinancer sur les marchés exposaient l’Italie aux changements d’humeur des investisseurs.



Alors l’EuroGroupe aurait pu intervenir pour soutenir l’Italie comme il le fit avec la Grèce, l’Irlande et le Portugal pour l’aider à résorber ses taux d’intérêts pour restructurer sa dette. Mais c’était impossible, car l’Italie affiche le 3e PIB [3]de la zone Euro et le niveau est tel que les mécanismes imaginés n’étaient et ne seraient pas suffisants : l’Italie seule pesant deux fois plus que les trois pays aidés. Du fait aussi d’une fierté nationale, l’Italie restructura seule sa dette et recapitalisa ses banques en difficultés.

Le Coronavirus :

En 2019, le cycle d’activité resta modéré en Italie en ligne avec la tendance globale Européenne depuis 2018. Une faible croissance du PIB mais qui fit suite à une série de plusieurs années de redressement.



Facteur aggravant dès janvier 2020, la question se posait du défi du vieillissement de la population et celle de maintenir les prestations sociales vieillesses satisfaisantes tout en limitant la pression fiscale sur les actifs. L’Italie a un ratio personnes âgées de 40 [4]. Les perspectives de l’OCDE prévoient en 2050 que celui-ci passe à 75 contre 56 en France. Depuis Lundi, l’Italie a pris des mesures importantes de salubrité publique pour endiguer l’augmentation des cas connus d’infections au Coronavirus. Tout le monde fut choqué de voir que le taux de mortalité y est le plus élevé. 10 000 cas dans le pays pour 631 morts, le ratio de personnes âgées expliquent en majeure partie ce phénomène. Si l’on regarde avec crainte, voire éloignement, la crise italienne actuelle, il faut savoir avec ce que l’on a vu précédemment que si l’Italie plongeait économiquement elle entraînerait dans sa chute l’Europe entière. Mais il faut lui faire confiance, l’économie italienne a déjà su faire preuve de résistance : après s’être relevée d’une grave crise financière en 1992, elle a mieux surmonté que d’autres voisins européens la crise de 2008. Et comme le dit mon ex-collègue Agostino directeur général d’une usine à Lodi réagissant à mon mail de soutien en ces temps difficiles : L’un de mes Fratelli Italia !



Philippe Zichert est président de Via Marseille Fos